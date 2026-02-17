Hafta sonları hobi amaçlı dalışlar yaptığını belirten Hüseyin Fırat, "Dalış sırasında bulduğum değerli, değersiz eşyaları çıkartıyorum. Bunu yaparken de aynı zamanda su altı ve kıyı ekosistemleri ile ilgili gözlemlerimi de takipçilerimle paylaşıyorum. Bunlarla ilgili videoları paylaşıyoruz. Bu tarz bir yapıyı bir Lara'da falezlerin altında, bir de Konyaaltı'nda gördük. Konyaaltı'nda gördüğümüz betonarme bir yapıydı. Lara'da gördüğümüz yapıysa ağırlıklı tahta olmakla birlikte burada da beton dökülmüştü. Yapıyı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Çünkü normalde karşılaştığımız bir şey değil. Falezler, hassas bölgeler olduğu için koruma altındaki alanlar. Dolayısıyla dikkatimizi çekti" dedi.