Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
Adana'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Öztürk ile bebek arabasında olan 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'e motosiklet çarptı. Küçük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü aranıyor
Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, 15 Şubat'ta Hilal Öztürk, bebek arabasında bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen motosiklet bebek arabasına çarptı.
MİNİK BEBEK KURTARILAMADI
AA'daki habere göre kazada ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi yakınlarınca Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürülerek toprağa verildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Buradaki cenaze törenine katılan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vefat eden bebeğin polis memuru olan ve Ankara'da görevli babası Mustafa Kemal Öztürk'e başsağlığı diledi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.