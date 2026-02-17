Canlı
        Diyarbakır haberleri: 4 gün önce nişanlanan Kübra silahla vurulmuş halde bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 4 gün önce nişanlanan 21 yaşındaki Kübra Keleş, dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:01
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Diyarbakır'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788’inci Sokak’ta meydana geldi.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Yakınlarının Kübra Keleş (21) ile ilgili silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DEDESİNİN SİLAHIYLA BAŞINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre kontrolde Kübra'nın başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.

        4 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

        Tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 4 gün önce nişanlandığı belirtilen Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile soruşturma başlatıldı.

