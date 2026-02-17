Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hillary Clinton, ABD Başkanı Trump yönetimini Epstein belgelerini "örtbas etmekle" suçladı | Dış Haberler

        Hillary Clinton, ABD Başkanı Trump yönetimini Epstein belgelerini "örtbas etmekle" suçladı

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump yönetimini, ülkede reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgeleri örtbas etmekle suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:03 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Clinton, BBC'ye verdiği mülakatta Epstein belgelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Trump yönetimini belgeleri "örtbas etmekle" suçlayan Clinton, belgelerin açıklanması çağrısında bulundu. Clinton, "(Trump yönetimi) Ağırdan alıyor." dedi.

        Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.

        Kendisinin Epstein ile daha önce tanışmadığını ve bağlantıları olmadığını savunan Clinton, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile birkaç etkinlikte bir araya geldiği bilgisini verdi.

        Clinton, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Kongreye ifade vereceklerini ancak bu sürecin kamuya açık olmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

        REKLAM

        Hillary Clinton'ın 26 Şubat'ta, Bill Clinton'ın ise 27 Şubat'ta Kongre Komitesine ifade vermesi bekleniyor.

        Tüm ünvanları elinden alınmıştı

        Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

        İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

        Jeffrey Epstein olayı

        18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sal...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!