Victor Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!

"SPALLETTI İLE KAVGA ETMEDİK"

"Spalletti ile kavga ettiğimiz söyleniyordu ama bu doğru değildi, ona çok saygı duyuyorum. Napoli'nin tesislerinde uyudu aylarca, gece gündüz çalışarak şampiyonluğu kazanabileceğimize ikna etti bizi. Kim Min-Jae, Anguissa, Kvaratskhelia ve beni de en iyi formumuza ulaştırdı ve on yıllardır başaramayan bir kulüpte şampiyonluk kazandı. Çok şey istiyordu ama çok şey veriyordu. Bazı antrenörler önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmeni sağlar."