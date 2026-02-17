Yeni sahte gelin çetesi

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı bugün yine ses getiren bir yayına imza attı.

Başında Hatice Gürbüz’ün olduğu iddia edilen ve Türkiye’nin 8 ilinde faaliyet gösterdiği öne sürülen bir “sahte gelin” çetesiyle ilgili şok iddialar gündeme geldi. Taner ve Hanife Hanım’ın açıklamalarıyla başlayan süreç giderek büyüdü. Stüdyodaki mağdurların art arda gelen iddiaları sonrası Hatice köşeye sıkıştı.

ŞAHİNDER’İN GELİNİYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA : SENİN GELİNİN DE SAHTE GELİN

Paralarını ve altınlarını Hatice’ye kaptırdığını iddia ederek stüdyoya gelen Şahinder, gelini Rabia hakkında ortaya atılan “sahte gelin” iddiasıyla adeta şoke oldu. Stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi. Bu iddiayı destekleyen açıklamalar yapan Zeliha’ya Şahinder’in fiziksel müdahalede bulunması üzerine ortalık karıştı. Yaşanan gerginliğe Didem Arslan Yılmaz müdahale etti.

RABİA CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: ALTINLARIMI HATİCE’YE VERDİM, KABUL EDİYORUM

Gelen ihbarlar ve Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı soruları sonrası Rabia, Hatice ile bağlantılı olduğunu ve aralarında bir para trafiği bulunduğunu canlı yayında itiraf etti. Bu açıklamanın ardından iddiaların odağındaki Hatice de telefonla yayına bağlandı. Ancak Didem Hanım’ın “Bu çetenin başı sen misin?”, “Rabia’yı sahte gelin olarak kullandın mı?”, “Stüdyoya neden gelmiyorsun?” sorularına net yanıt vermek yerine kaçamak cevaplar verdi.