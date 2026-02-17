Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yeni sahte gelin çetesi

        Yeni sahte gelin çetesi

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün yayınlanan bölümde, Türkiye'nin 8 ilinde faaliyet gösterdiği öne sürülen "sahte gelin" ağına ilişkin iddialar gündeme taşındı. Canlı yayında art arda gelen suçlamalarla stüdyoda tansiyon yükselirken, gelin Rabia Hatice ile para trafiği olduğunu itiraf etti. İddiaların odağındaki Hatice ise telefon bağlantısında sorulara net yanıt vermekten kaçındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni sahte gelin çetesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı bugün yine ses getiren bir yayına imza attı.

        Başında Hatice Gürbüz’ün olduğu iddia edilen ve Türkiye’nin 8 ilinde faaliyet gösterdiği öne sürülen bir “sahte gelin” çetesiyle ilgili şok iddialar gündeme geldi. Taner ve Hanife Hanım’ın açıklamalarıyla başlayan süreç giderek büyüdü. Stüdyodaki mağdurların art arda gelen iddiaları sonrası Hatice köşeye sıkıştı.

        ŞAHİNDER’İN GELİNİYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA : SENİN GELİNİN DE SAHTE GELİN

        Paralarını ve altınlarını Hatice’ye kaptırdığını iddia ederek stüdyoya gelen Şahinder, gelini Rabia hakkında ortaya atılan “sahte gelin” iddiasıyla adeta şoke oldu. Stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi. Bu iddiayı destekleyen açıklamalar yapan Zeliha’ya Şahinder’in fiziksel müdahalede bulunması üzerine ortalık karıştı. Yaşanan gerginliğe Didem Arslan Yılmaz müdahale etti.

        RABİA CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: ALTINLARIMI HATİCE’YE VERDİM, KABUL EDİYORUM

        Gelen ihbarlar ve Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı soruları sonrası Rabia, Hatice ile bağlantılı olduğunu ve aralarında bir para trafiği bulunduğunu canlı yayında itiraf etti. Bu açıklamanın ardından iddiaların odağındaki Hatice de telefonla yayına bağlandı. Ancak Didem Hanım’ın “Bu çetenin başı sen misin?”, “Rabia’yı sahte gelin olarak kullandın mı?”, “Stüdyoya neden gelmiyorsun?” sorularına net yanıt vermek yerine kaçamak cevaplar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 15 Şubat 2026 (Altın, Kripto Ve Gümüş Yükselişe Geçecek Mi?

        Altın, kripto para ve gümüş: yatırımcıları ne bekliyor? Altın, kripto ve gümüş fiyatlarında yükseliş mi başlıyor? Altın, kripto ve gümüş için yükseliş beklentisi var mı? Altın, kripto ve gümüş fiyatları artacak mı? Piyasadaki son durum ne?  Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün soruyor; Galatasaray Üniversite...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi