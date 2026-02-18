ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin 2. turu İsviçre'de tamamlanırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son görüşmeye kıyasla iyi bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Gelecek süreçle ilgili daha net bir tablonun ortaya çıktığını söyleyen Erakçi, "Bu, hızlı bir şekilde anlaşmaya varabileceğimiz anlamına gelmiyor ancak en azından yola girilmiş oldu." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Fox News'e yaptığı açıklamada, "İranlılar, Başkan Donald Trump'ın bazı kırmızı çizgilerini kabul etmeye henüz hazır değil. Trump, diplomasi yoluyla ya da başka bir şekilde, bir çözüm bulmak istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD basını ise, müzakereler sürerken, ABD ordusunun bölgeye yönelik askeri sevkiyatını sürdürdüğünü belirtti.

Axios'un açık kaynaklara ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre; son 24 saatte, aralarında F-22, F-35 ve F-16'ların bulunduğu 50'den fazla savaş uçağı bölgeye sevk edildi.

ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı uçak olarak da bilinen F-22 Raptor, dünyanın ilk 5. nesil ve ilk hayalet (stealth/radardan kaçabilme) özelliğine sahip uçağı olarak da dikkat çekiyor.

