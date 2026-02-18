Canlı
        Haberler Dünya ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi | Dış Haberler

        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi

        ABD ile İran arasındaki müzakerelerin 2. turu İsviçre'nin Cenevre şehrinde tamamlanırken, ABD ordusunun bölgeye 50'den fazla savaş uçağı sevk ettiği ve aralarında F-22'lerin de bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 00:31 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:44
        ABD ile İran arasındaki müzakerelerin 2. turu İsviçre'de tamamlanırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son görüşmeye kıyasla iyi bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

        Gelecek süreçle ilgili daha net bir tablonun ortaya çıktığını söyleyen Erakçi, "Bu, hızlı bir şekilde anlaşmaya varabileceğimiz anlamına gelmiyor ancak en azından yola girilmiş oldu." diye konuştu.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Fox News'e yaptığı açıklamada, "İranlılar, Başkan Donald Trump'ın bazı kırmızı çizgilerini kabul etmeye henüz hazır değil. Trump, diplomasi yoluyla ya da başka bir şekilde, bir çözüm bulmak istiyor." ifadelerini kullandı.

        ABD basını ise, müzakereler sürerken, ABD ordusunun bölgeye yönelik askeri sevkiyatını sürdürdüğünü belirtti.

        Axios'un açık kaynaklara ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre; son 24 saatte, aralarında F-22, F-35 ve F-16'ların bulunduğu 50'den fazla savaş uçağı bölgeye sevk edildi.

        ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı uçak olarak da bilinen F-22 Raptor, dünyanın ilk 5. nesil ve ilk hayalet (stealth/radardan kaçabilme) özelliğine sahip uçağı olarak da dikkat çekiyor.

        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22 Haberi Görüntüle

        ABD ordusunun son haftalarda bölgeye yoğun bir askeri yığınak yaptığı ifade edilmişti.

        CNN'in açık kaynaklara dayandırdığı verilere göre, bölgeye 250'den fazla askeri kargo uçuşu gerçekleştirildi.

        ABD ordusunun, bölgeye Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) gibi unsurlar sevk ederek, İran'ın olası bir saldırıya vereceği yanıta yönelik önlem aldığı bildirilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta bölgeye Gerald R. Ford uçak gemisinin gönderildiğini duyurmuştu. Hâlihazırda Atlas Okyanusu'nda seyrini sürdüren Gerald Ford ile birlikte bölgede konuşlanan uçak gemisi sayısı ikiye yükselecek.

        Ayrıca, Orta Doğu'da 30 bin ila 40 bin ABD askeri olduğu biliniyor.

        ABD ordusunun, askeri yığınağı sürerken, İran da Hürmüz Boğazı'nda askeri bir tatbikat başlattı.

        "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" isimli tatbikatın, güvenlik tehditlerine karşı başlatıldığı dile getirildi.

        "İRAN'LA ANLAŞMA YAPMAMIZ LAZIM"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası saldırısına yanıt olarak, bölgede bulunan ABD unsurlarına yönelik saldırılar düzenleyeceklerini dile getirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaları gerektiğini söylerken, anlaşmanın olmaması durumunda 2. evreye geçeceklerini ve bu durumun İran için sert olacağını belirtmişti.

        *Fotoğraf: Yonhap (AP aracılığıyla), temsilidir

