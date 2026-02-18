Canlı
        Trabzon haberleri: Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!

        Trabzon'da, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, evindeki odasında ölü bulundu. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü. Küçük çocuğun bilgisayarı incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 07:55 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:55
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Trabzon'da acı olay, önceki gün Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 8'inci sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin (13), okul sonrası geldiği evde odasından uzun süre çıkmadı.

        ODASINDA ASILI HALDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre durumdan şüphelenen aile fertleri, girdiği odada Bilgin'i kapıya asılı halde hareketsiz halde buldu.

        SANAL OYUNDAKİ GÖREV İDDİASI

        İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı. Bilgin'in, sanal oyundaki görevleri yerine getirmek için kendini kapıya astığı öne sürüldü.

        BİLGİSAYARI İNCELENİYOR

        Bilgisayarı incelemeye alınan Bilgin'in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

        #trabzon
        #Son dakika haberler
