        DONACAĞIZ! Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var

        Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı; Marmara'nın güneyi, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşerken, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de poyraz, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de lodos etkili olacak.

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:30
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 10°

        Ankara

        Yağmurlu 10°

        İzmir

        Yağmurlu 13°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Bulutlu 19°

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 18°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu

        Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

