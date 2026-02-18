Canlı
        En yüksek kira artışı hangi ilde? - Emlak Haberleri

        En yüksek kira artışı hangi ilde?

        TCMB verilerine göre; Türkiye genelinde ortalama konut kirası 22 bin 475 TL seviyesine ulaştı. 36 bin 786 TL ile İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir unvanını alırken; yaklaşık 8 yıllık süreçte kiralarda yaşanan yüzde 3 bin 110'luk rekor artışla Diyarbakır, kiraların en çok arttığı il oldu. İstanbul ise baz etkisiyle artış oranında listenin sonunda yer aldı. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 18.02.2026 - 06:58 Güncelleme: 18.02.2026 - 06:58
        TCMB, 'Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları' kategorilendirmesiyle şehirlere göre ortalama kira fiyatlarını yayımlamaya başladı. TCMB verilerine göre; Türkiye'de ortalama kira metrekare başına 224,75 TL oldu. Ortalama 100 metrekare olarak hesaplandığında Türkiye'de bir konutun ortalama kirası 22 bin 475 TL oldu.

        İstanbul'da 36 bin 786 TL ile ortalama kiranın en yüksek olduğu şehir olarak zirvede yer alıyor. İstanbul'u 32 bin 528 TL ile Muğla ve 25 bin 218 TL ile İzmir takip ediyor. En düşük kira ortalaması ise 9 bin 400 TL ile Mardin'de. 10 bin TL'nin altında kalan tek şehir yine Mardin oldu.

        ŞEHİR KİRA 100 m2 ortalama kira
        İSTANBUL 367.86 36786
        MUĞLA 325.82 32582
        İZMİR 252.18 25218
        ÇANAKKALE 235.5 23550
        ANTALYA 230.9 23090
        TÜRKİYE ORT 224.75 22475
        AYDIN 216.18 21618
        ANKARA 210.07 21007
        EDİRNE 209.37 20937
        KOCAELİ 209.1 20910
        BALIKESİR 206.5 20650
        KIRKLARELİ 199.26 19926
        TEKİRDAĞ 196.21 19621
        BARTIN 195 19500
        BOLU 190.84 19084
        YALOVA 188.74 18874
        ZONGULDAK 188.5 18850
        SAKARYA 188 18800
        MANİSA 185.9 18590
        ESKİŞEHİR 185.71 18571
        BURSA 185.4 18540
        DENİZLİ 183.17 18317
        ADANA 182.48 18248
        SİNOP 182.46 18246
        MERSİN 174.89 17489
        DİYARBAKIR 168.52 16852
        KONYA 167.45 16745
        RİZE 166.67 16667
        SAMSUN 165.56 16556
        KARABÜK 165.29 16529
        ORDU 164.78 16478
        BİLECİK 164.71 16471
        VAN 159.44 15944
        AMASYA 158.29 15829
        ISPARTA 154 15400
        AFYONKARAHİSAR 153.6 15360
        GAZİANTEP 150.41 15041
        KASTAMONU 150 15000
        NEVŞEHİR 150 15000
        TOKAT 150 15000
        DÜZCE 148.15 14815
        KÜTAHYA 147.88 14788
        ERZİNCAN 145 14500
        TRABZON 145 14500
        ARTVİN 143.5 14350
        BURDUR 136.36 13636
        ÇANKIRI 136 13600
        ÇORUM 136 13600
        KIRIKKALE 136 13600
        GİRESUN 135.64 13564
        SİVAS 133.51 13351
        KARAMAN 133.33 13333
        HATAY 133 13300
        KAHRAMANMARAŞ 131.38 13138
        ŞANLIURFA 129.76 12976
        NİĞDE 129 12900
        UŞAK 127 12700
        BATMAN 125.79 12579
        ERZURUM 125 12500
        ELAZIĞ 124.38 12438
        IĞDIR 124.23 12423
        AKSARAY 124 12400
        MALATYA 123.76 12376
        KAYSERİ 123.02 12302
        KİLİS 121.84 12184
        OSMANİYE 118.7 11870
        KIRŞEHİR 115.19 11519
        KARS 114 11400
        SİİRT 112.9 11290
        BİTLİS 112.78 11278
        YOZGAT 110 11000
        ADIYAMAN 108.11 10811
        AĞRI 100 10000
        MUŞ 100 10000
        MARDİN 94 9400

        2018'DEN BERİ EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI DİYARBAKIR'DA

        TCMB'nin paylaştığı verilerin başlangıcı 2018'e kadar gidiyor. 2018'in ilk çeyreğinden 2025'in son çeyreğine kadarki yaklaşık 8 senelik dönemde Diyarbakır'daki ortalama kiralar yüzde 3100 ile en yüksek kira artışının yaşandığı yer oldu. Diyarbakır'ı Nevşehir ve Edirne takip etti.

        İstanbul baz etkisiyle listenin son sırasında yer aldı. İstanbul'da ortalama kira artışı aynı dönemde yüzde 1785,5 olarak şekillendi.

        ŞEHİR ARTIŞ (%)
        DİYARBAKIR 3109.9
        NEVŞEHİR 2900
        EDİRNE 2848.9
        BOLU 2818
        NİĞDE 2760.3
        KIRKLARELİ 2714.4
        AMASYA 2681.9
        ZONGULDAK 2672.1
        BİLECİK 2659
        KARABÜK 2654.8
        AYDIN 2653.9
        ANKARA 2617.6
        SAMSUN 2574.6
        ANTALYA 2557.1
        ESKİŞEHİR 2553
        BARTIN 2542.3
        ERZİNCAN 2531.6
        ÇORUM 2525.5
        ÇANAKKALE 2516.7
        ÇANKIRI 2515.4
        SİNOP 2506.6
        KOCAELİ 2475.1
        AFYONKARAHİSAR 2460
        BALIKESİR 2458.9
        KONYA 2452.6
        TEKİRDAĞ 2412.3
        MARDİN 2406.7
        TOKAT 2400
        ARTVİN 2391.3
        ELAZIĞ 2387.6
        KIRŞEHİR 2382.5
        AKSARAY 2380
        MALATYA 2375.2
        KÜTAHYA 2364.7
        ORDU 2352.1
        MANİSA 2349.3
        SAKARYA 2325.8
        MERSİN 2295.8
        KAHRAMANMARAŞ 2284.4
        KIRIKKALE 2281.8
        GİRESUN 2279.6
        OSMANİYE 2274
        MUĞLA 2271.3
        RİZE 2267.5
        ŞANLIURFA 2255
        SİVAS 2205.9
        KİLİS 2198.9
        DENİZLİ 2189.6
        DÜZCE 2168.8
        SİİRT 2158
        HATAY 2135.3
        KARAMAN 2122.2
        YOZGAT 2100
        ERZURUM 2073.9
        TRABZON 2073.9
        ADIYAMAN 2062.2
        KASTAMONU 2042.9
        İZMİR 2026.3
        BURSA 2023.7
        YALOVA 2013.5
        KAYSERİ 1995.7
        UŞAK 1992.3
        BURDUR 1956.7
        ADANA 1925.3
        TÜRKİYE ORT 1923
        BATMAN 1899.8
        GAZİANTEP 1808.8
        İSTANBUL 1785.5

        NOT: TCMB, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Tunceli, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır şehirlerinde tüm verileri yayımlamadı. Bazı şehirlerde son birkaç yıl bulunurken, bazılarında hiçbir yeri almadı. Listeler buna göre yapıldı.

        TCMB'nin blog sayfasında verilen bilgiye göre hesaplamalar, bankalardan alınan değerleme raporları doğrultusunda oluşturuluyor.

