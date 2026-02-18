En yüksek kira artışı hangi ilde?

TCMB, 'Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları' kategorilendirmesiyle şehirlere göre ortalama kira fiyatlarını yayımlamaya başladı. TCMB verilerine göre; Türkiye'de ortalama kira metrekare başına 224,75 TL oldu. Ortalama 100 metrekare olarak hesaplandığında Türkiye'de bir konutun ortalama kirası 22 bin 475 TL oldu.

İstanbul'da 36 bin 786 TL ile ortalama kiranın en yüksek olduğu şehir olarak zirvede yer alıyor. İstanbul'u 32 bin 528 TL ile Muğla ve 25 bin 218 TL ile İzmir takip ediyor. En düşük kira ortalaması ise 9 bin 400 TL ile Mardin'de. 10 bin TL'nin altında kalan tek şehir yine Mardin oldu.

ŞEHİR KİRA 100 m2 ortalama kira İSTANBUL 367.86 36786 MUĞLA 325.82 32582 İZMİR 252.18 25218 ÇANAKKALE 235.5 23550 ANTALYA 230.9 23090 TÜRKİYE ORT 224.75 22475 AYDIN 216.18 21618 ANKARA 210.07 21007 EDİRNE 209.37 20937 KOCAELİ 209.1 20910 BALIKESİR 206.5 20650 KIRKLARELİ 199.26 19926 TEKİRDAĞ 196.21 19621 BARTIN 195 19500 BOLU 190.84 19084 YALOVA 188.74 18874 ZONGULDAK 188.5 18850 SAKARYA 188 18800 MANİSA 185.9 18590 ESKİŞEHİR 185.71 18571 BURSA 185.4 18540 DENİZLİ 183.17 18317 ADANA 182.48 18248 SİNOP 182.46 18246 MERSİN 174.89 17489 DİYARBAKIR 168.52 16852 KONYA 167.45 16745 RİZE 166.67 16667 SAMSUN 165.56 16556 KARABÜK 165.29 16529 ORDU 164.78 16478 BİLECİK 164.71 16471 VAN 159.44 15944 AMASYA 158.29 15829 ISPARTA 154 15400 AFYONKARAHİSAR 153.6 15360 GAZİANTEP 150.41 15041 KASTAMONU 150 15000 NEVŞEHİR 150 15000 TOKAT 150 15000 DÜZCE 148.15 14815 KÜTAHYA 147.88 14788 ERZİNCAN 145 14500 TRABZON 145 14500 ARTVİN 143.5 14350 BURDUR 136.36 13636 ÇANKIRI 136 13600 ÇORUM 136 13600 KIRIKKALE 136 13600 GİRESUN 135.64 13564 SİVAS 133.51 13351 KARAMAN 133.33 13333 HATAY 133 13300 KAHRAMANMARAŞ 131.38 13138 ŞANLIURFA 129.76 12976 NİĞDE 129 12900 UŞAK 127 12700 BATMAN 125.79 12579 ERZURUM 125 12500 ELAZIĞ 124.38 12438 IĞDIR 124.23 12423 AKSARAY 124 12400 MALATYA 123.76 12376 KAYSERİ 123.02 12302 KİLİS 121.84 12184 OSMANİYE 118.7 11870 KIRŞEHİR 115.19 11519 KARS 114 11400 SİİRT 112.9 11290 BİTLİS 112.78 11278 YOZGAT 110 11000 ADIYAMAN 108.11 10811 AĞRI 100 10000 MUŞ 100 10000 MARDİN 94 9400

2018'DEN BERİ EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI DİYARBAKIR'DA

TCMB'nin paylaştığı verilerin başlangıcı 2018'e kadar gidiyor. 2018'in ilk çeyreğinden 2025'in son çeyreğine kadarki yaklaşık 8 senelik dönemde Diyarbakır'daki ortalama kiralar yüzde 3100 ile en yüksek kira artışının yaşandığı yer oldu. Diyarbakır'ı Nevşehir ve Edirne takip etti.

İstanbul baz etkisiyle listenin son sırasında yer aldı. İstanbul'da ortalama kira artışı aynı dönemde yüzde 1785,5 olarak şekillendi.

ŞEHİR ARTIŞ (%) DİYARBAKIR 3109.9 NEVŞEHİR 2900 EDİRNE 2848.9 BOLU 2818 NİĞDE 2760.3 KIRKLARELİ 2714.4 AMASYA 2681.9 ZONGULDAK 2672.1 BİLECİK 2659 KARABÜK 2654.8 AYDIN 2653.9 ANKARA 2617.6 SAMSUN 2574.6 ANTALYA 2557.1 ESKİŞEHİR 2553 BARTIN 2542.3 ERZİNCAN 2531.6 ÇORUM 2525.5 ÇANAKKALE 2516.7 ÇANKIRI 2515.4 SİNOP 2506.6 KOCAELİ 2475.1 AFYONKARAHİSAR 2460 BALIKESİR 2458.9 KONYA 2452.6 TEKİRDAĞ 2412.3 MARDİN 2406.7 TOKAT 2400 ARTVİN 2391.3 ELAZIĞ 2387.6 KIRŞEHİR 2382.5 AKSARAY 2380 MALATYA 2375.2 KÜTAHYA 2364.7 ORDU 2352.1 MANİSA 2349.3 SAKARYA 2325.8 MERSİN 2295.8 KAHRAMANMARAŞ 2284.4 KIRIKKALE 2281.8 GİRESUN 2279.6 OSMANİYE 2274 MUĞLA 2271.3 RİZE 2267.5 ŞANLIURFA 2255 SİVAS 2205.9 KİLİS 2198.9 DENİZLİ 2189.6 DÜZCE 2168.8 SİİRT 2158 HATAY 2135.3 KARAMAN 2122.2 YOZGAT 2100 ERZURUM 2073.9 TRABZON 2073.9 ADIYAMAN 2062.2 KASTAMONU 2042.9 İZMİR 2026.3 BURSA 2023.7 YALOVA 2013.5 KAYSERİ 1995.7 UŞAK 1992.3 BURDUR 1956.7 ADANA 1925.3 TÜRKİYE ORT 1923 BATMAN 1899.8 GAZİANTEP 1808.8 İSTANBUL 1785.5

NOT: TCMB, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Tunceli, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır şehirlerinde tüm verileri yayımlamadı. Bazı şehirlerde son birkaç yıl bulunurken, bazılarında hiçbir yeri almadı. Listeler buna göre yapıldı.