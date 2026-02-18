En yüksek kira artışı hangi ilde?
TCMB verilerine göre; Türkiye genelinde ortalama konut kirası 22 bin 475 TL seviyesine ulaştı. 36 bin 786 TL ile İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir unvanını alırken; yaklaşık 8 yıllık süreçte kiralarda yaşanan yüzde 3 bin 110'luk rekor artışla Diyarbakır, kiraların en çok arttığı il oldu. İstanbul ise baz etkisiyle artış oranında listenin sonunda yer aldı. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...
TCMB, 'Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları' kategorilendirmesiyle şehirlere göre ortalama kira fiyatlarını yayımlamaya başladı. TCMB verilerine göre; Türkiye'de ortalama kira metrekare başına 224,75 TL oldu. Ortalama 100 metrekare olarak hesaplandığında Türkiye'de bir konutun ortalama kirası 22 bin 475 TL oldu.
İstanbul'da 36 bin 786 TL ile ortalama kiranın en yüksek olduğu şehir olarak zirvede yer alıyor. İstanbul'u 32 bin 528 TL ile Muğla ve 25 bin 218 TL ile İzmir takip ediyor. En düşük kira ortalaması ise 9 bin 400 TL ile Mardin'de. 10 bin TL'nin altında kalan tek şehir yine Mardin oldu.
2018'DEN BERİ EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI DİYARBAKIR'DA
TCMB'nin paylaştığı verilerin başlangıcı 2018'e kadar gidiyor. 2018'in ilk çeyreğinden 2025'in son çeyreğine kadarki yaklaşık 8 senelik dönemde Diyarbakır'daki ortalama kiralar yüzde 3100 ile en yüksek kira artışının yaşandığı yer oldu. Diyarbakır'ı Nevşehir ve Edirne takip etti.
İstanbul baz etkisiyle listenin son sırasında yer aldı. İstanbul'da ortalama kira artışı aynı dönemde yüzde 1785,5 olarak şekillendi.
NOT: TCMB, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Tunceli, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır şehirlerinde tüm verileri yayımlamadı. Bazı şehirlerde son birkaç yıl bulunurken, bazılarında hiçbir yeri almadı. Listeler buna göre yapıldı.
TCMB'nin blog sayfasında verilen bilgiye göre hesaplamalar, bankalardan alınan değerleme raporları doğrultusunda oluşturuluyor.