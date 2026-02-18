Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.227,29 %-0,78
        DOLAR 43,7420 %0,05
        EURO 51,8397 %-0,02
        GRAM ALTIN 6.917,94 %0,87
        FAİZ 35,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,01 %1,85
        BITCOIN 67.642,00 %0,00
        GBP/TRY 59,3258 %-0,06
        EUR/USD 1,1842 %-0,11
        BRENT 67,63 %0,31
        ÇEYREK ALTIN 11.310,83 %0,87
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşçi hileli bordroda hakkını nasıl arayabilir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşçi hileli bordroda hakkını nasıl arayabilir?

        Fazla çalışma ücreti fiilen ödenmediği halde ödenmiş gibi gösterilen hileli bordro ile çalışanlar mağduriyet yaşıyorlar. Yargıtay, bordro hilesi yapılan hallerde fazla çalışma, bayram ve genel tatil günü ücretlerinin ödenmediğini kabul ediyor. Peki hileli bordro nasıl kanıtlanır? Çalışanlar haklarını nasıl alabilir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, hileli bordro konusunda merak edilenleri yazdı

        Giriş: 18.02.2026 - 07:08 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarda fazla çalışma ücreti önemli yer tutuyor. Bazı işveren işçisine fazla çalışma ücreti ödememek için bordro hilesine başvuruyor. Fiilen fazla çalışma ücreti ödemediği halde bordroda ödemiş gibi gösteriyor. Çalışanlar haklarını almak için yıllar süren davalarla uğraşıyorlar. Bununla birlikte, hileli bordro nedeniyle açılan davalar genellikle işçilerin lehine sonuçlanıyor. Ancak püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İMZALANMIŞ BORDRO, AKSİ KANITLANMADIKÇA GEÇERLİ SAYILIR

        REKLAM

        Yargıtaya göre fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro, sahteliği ispatlanıncaya kadar kesin delil niteliğindedir. İmzalanmış bordroda görünen fazla çalışma alacağı ödenmiş sayılır.

        FAZLA ÇALIŞMA NASIL KANITLANIR?

        Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları delil kabul edilir. Fazla çalışmanın bu şekilde yazılı belgelerle kanıtlamaması halinde tanık beyanlarına başvurulur. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğu da fazla çalışma yapılıp yapılmadığının tespitinde dikkate alınır.

        BORDRODAKİ ÜCRETİN GERÇEK OLMADIĞI KANITLANIRSA İMZALAMIŞ OLSA DA İŞÇİ HAKKINI ARAYABİLİR

        Bordrodaki ücretin işçinin gerçek ücretini yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, bordronun imzalı ve imzasız olmasına göre ayrım yapılır.

        İmzalı bordroda yer alan fazla çalışma saati işçiyi bağlar. İşçi bordrodaki süreden daha fazla süreyle çalıştığını yazılı belge ispatlayabilir. Yazılı belge ile ispatlaması halinde bordroda ödendiği belirtilen fazla çalışma ücreti işçinin gerçek ücreti üzerinden hesaplanan alacaklardan mahsup edilir. Aradaki fark ödenir.

        REKLAM

        İmzalı bordrodaki fazla çalışma süresinden daha fazla çalışma yapıldığı yazılı belgeler ile ispatlanamazsa, bordrodaki fazla çalışma saatinin gerçek fazla çalışma süresini yansıttığı ancak karşılığı olan ücretin gerçek fazla çalışma ücretini yansıtmadığı kabul edilir. Bu durumda fazla çalışma süresinin karşılığı olan fazla çalışma ücreti gerçek ücret miktarı üzerinden yeniden hesaplanır.

        BORDROYU İMZALAMAYAN İŞÇİ FAZLA ÇALIŞMAYI TANIKLA DA KANITLAYABİLİR

        Bordro işçi tarafından imzalanmamışsa, işçinin işi daha kolaydır. Bu durumda işçi bordroda görünen fazla çalışma süresinden daha fazla çalıştığını yazılı belgelerin yanı sıra tanık göstererek de ispatlayabilir. Bu şekilde ispatlanan fazla çalışma ücreti, işçinin gerçek ücreti üzerinden hesaplanır. hesaplanan alacaklardan bordroda ödenen miktar mahsup edilir.

        HİLELİ BORDRODA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMEMİŞ SAYILIR

        Yargıtay, bordro hilesinin söz konusu olduğu hallerde, bordrodaki fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve ulusal bayram ile genel tatil ücreti gibi ödemelerin aslında bu çalışmaların karşılığı değil, işçinin temel ücretinin bir parçası olduğunu kabul ediyor.

        REKLAM

        Bordronun hileli olması durumunda işçi tarafından imzalanmış veya imzalanmamış olması sonucu değiştirmiyor. Bordro hilesi varsa, işçi bordroyu imzalamış olsa bile bordroda gösterilen fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ödenmediği kabul ediliyor.

        İşçinin fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı iddiasının kanıtlanması halinde, hileli bordroda gösterilen tutarlardan mahsup edilemiyor.

        Anlattıklarımızı bir örnek üzerinden somutlaştıralım. Örneğin işçiye her ay 35.000 TL net ücret ödendiği halde bordroda her ay farklı fazla çalışma saati yazıyorsa işçi bordroyu imzalamış da olsa bu bordro hileli kabul ediliyor. Bordroda yazan fazla çalışma sürelerinden bağımsız olarak işçi tanık göstererek de fazla çalışma iddiasını kanıtlayabilir. Kanıtlanan bu süreler için fazla çalışma ücreti hesaplanır. Hesaplanan tutar mahsuplaşmaya konu edilmez. Hileli bordroda yer alan fazla çalışma ücreti hiç ödenmemiş sayılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti: O anlar kamerada

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yıllık eğitimcinin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. (İHA)

        #fazla çalışma
        #hileli bordro
        #Yargıtay
        #imzalı bordro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygunda 9 tutuklama
        Otoparktaki 30 milyon dolarlık soygunda 9 tutuklama
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi