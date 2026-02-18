Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi

Yaklaşık dört yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya ve Ukrayna tarafları saldırıların gölgesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin Cenevre'de dün başlayan görüşmeler bugün devam edecek. Dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürdü.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil ediyor. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde üçlü müzakerelerin yeni turunun başladığı gün Rus ordusunun ülkesine hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin yeni turunun Cenevre'de başladığını anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor."

Müzakerelerdeki Ukrayna heyetinin, bu saldırıları masaya yatırması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Arkadaşlarımız bu saldırılarla ilgili soruyu mutlaka gündeme getirmeli. Öncelikle de hem bize hem de Rusya'ya saldırılardan kaçınmamızı öneren Amerikan tarafına sormalılar. Ukrayna hazır. Savaşa ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın onurlu bir şekilde sona ermesi için hazır olduklarını vurgulayarak, "Biz, savaşı sona erdirecek onurlu bir anlaşmaya varmak için hızlı bir şekilde hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Müzakereler hakkında Ukrayna heyetinden bilgi alacağını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmaya devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.