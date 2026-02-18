Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor için toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi.

TERÖRSÜZ Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025’te başladığı çalışma sonucunda raporunu tamamladı. Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek hazırlanan taslak raporu paylaştı. Edinilen bilgilere göre, taslak rapor 7 temel bölüm 60 sayfadan oluşuyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son toplantısının yarın yapılacağını ve nihai raporun kamuoyuna takdim edileceğini belirterek, "Büyük bir çoğunlukla kabul edilecek ve böylece Meclis olarak üzerimize yüklediğimiz bu tarihi sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen valileri Meclis'te misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı, Türkiye demokrasisinin kalbi olduğunu ifade etti.

Programın yapıldığı salonda gerçekleştirilen toplantılara işaret eden Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarını da burada gerçekleştirdik. Ümit ederim ki yarın son toplantısını yaparak komisyon çalışmalarımızı, raporumuzu nihayete erdirmiş olacağız." diye konuştu.

ZORLU: ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ İNCİTECEK HİÇBİR GİRİŞİME İZİN VERMEYECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, “Komisyon çalışmalarımızın artık son aşamasına geldik; nihai raporun oluşturulup komisyonumuza gelme aşamasındayız. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi incitecek hiçbir adıma, girişime asla izin vermeyeceğiz” dedi.

BAKIRHAN: SÜRECİN GEREKLİLİĞİNE ODAKLANMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin, "Rapor yeni tariflerle uğraşmamalı, sürecin gerekliliklerine odaklanmalıdır. Rapor, tarihsel korkulara, tabulara sıkıştırılmamalı, yeni bir perspektif içermelidir. Tarihi işler, yeni bir siyasi dille yapılır. Eski dille yeni Türkiye raporu çıkarılamaz. Eski zihniyetle demokratik Türkiye'yi inşa edecek bir rapor oluşturulamaz. Çok açık söylüyorum; 40 yıldır bize vura vura söyletemediklerini bugün bize gül uzatarak asla söyletemezler. Bu rapor, Kürt meselesini terör parantezine almamalıdır. Kürt meselesi bir terör meselesi değil, demokrasi ve özgürlükler meselesidir. Meclis raporu ve buna dayalı olası düzenlemeler meseleyi asimilasyon mantığı ile ele alır ve terör parantezine sıkıştırırsa demokratik çözüm yara alır. Sürecin istikameti, komisyon raporu ve çerçeve yasa temelinde kalıcı çözüm yaklaşımlarıyla belirlenecektir. Biz artık palyatif değil, kalıcı çözümlere odaklanmayı istiyoruz. Kürt meselesini siyasi ve hukuki bir zemine çekecek somut ve kalıcı adımları hayata geçirmeliyiz. Bu sebeple komisyonun raporu; yenilikçi, ezberlerden uzak, algılardan uzak, demokratik ve kapsayıcı olmalıdır ki yeni bir yaşamın kapıları aralansın" dedi.