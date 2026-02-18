İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"

İtalya, önümüzdeki ay yargı reformu için referanduma gidecek. Politico'da yer alan analizde ise bu referandumla İtalya'nın sağcı Başbakanı Giorgia Meloni'nin büyük bir risk aldığı ifade edildi.

Meloni hem Roma'da hem Brüksel'de güçlü bir siyasi figür gibi görünüyor ve İtalya'nın son yıllardaki en istikrarlı hükümetine liderlik ediyor. Ancak 22–23 Mart'ta yapılacak referandum riskli bir hamle olarak görülüyor. Kazanırsa gücünü pekiştirecek ve siyasi dokunulmazlık algısını güçlendirecek; ancak kaybederse bunun ters tepebileceği düşünülüyor.

2016'DA BAŞBAKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

İtalya'da referandumlar kolaylıkla hükümete güven oylamasına dönüşebiliyor. Nitekim eski başbakan Matteo Renzi, 2016'daki anayasa reformu referandumunu kaybettikten sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Politico'da yer alan habere göre Meloni, adalet sistemini yeniden yapılandırma girişimiyle İtalya siyasetinin en hassas alanlarından birine giriyor. Sağ partiler uzun süredir yargıyı "sol eğilimli" olmakla suçluyor. Bu nedenle reform, bağımsız yargıya müdahale edildiği eleştirilerini beraberinde getiriyor.

Bu tartışmanın kökleri 1990'lardaki büyük yolsuzluk soruşturmalarına dayanıyor. "Temiz Eller" operasyonları Hristiyan Demokrat siyasi düzeni tasfiye etmiş, sağ kesimde yargıya karşı kalıcı bir güvensizlik yaratmıştı. 2023'te hayatını kaybeden eski başbakan Silvio Berlusconi de hakkında açılan 35 davanın "solcu hakimler" tarafından siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunmuştu. On yıllar boyunca hükümetler yargı sisteminde köklü değişikliklerden kaçındı. Ancak Meloni şimdi bu konuda harekete geçiyor. Destekçilerine göre reform, yavaş, siyasallaşmış ve hesap vermez olarak eleştirilen sistemi modernleştirecek. Teknik olarak değişiklikler; hakim ve savcıların kariyer yollarının ayrılmasını, atama ve disiplin süreçlerinin yeniden düzenlenmesini ve denetim organlarının yapılandırılmasını içeriyor. Ancak Meloni bu teknik düzenlemeyi siyasi bir güç testine dönüştürmüş durumda. Adalet Bakan Yardımcısı Francesco Paolo Sisto, reformun gecikmiş bir adım olduğunu söyledi.. Hakimlerle savcıların ayrılmasının tarafsızlığı ve kamu güvenini artıracağını ifade etti.