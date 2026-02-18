Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Ekrana bakma gözün bozulur! Büyüklerimiz haklı mıydı? Uzun süre ekrana bakmak gerçekten gözleri bozar mı?

        Ekrana bakma gözün bozulur! Büyüklerimiz haklı mıydı? Uzun süre ekrana bakmak gerçekten gözleri bozar mı?

        Saatlerce telefona bakıyoruz, bilgisayar başında çalışıyoruz ve günün sonunda gözlerimiz yanıyor. Peki gerçekten ekranlar gözlerimizi bozuyor mu yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi?

        Giriş: 18.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 08:00
        1

        Çocukluğumuzdan beri aynı cümleyi duyduk: “Ekrana yaklaşma, gözlerin bozulur.” Günümüzde artan ekran süresiyle birlikte bu uyarı yeniden gündemde. Bilim ne diyor, uzmanlar ne öneriyor? Detaylar haberimizin devamında!

        2

        EKRANA BAKMAK GÖZÜ BOZAR MI?

        “Ekrana çok bakma, gözlerin bozulacak” uyarısı neredeyse herkesin çocukluğuna kazınmış durumda. Ancak uzmanlara göre uzun süre telefona, tablete ya da bilgisayara bakmak doğrudan kalıcı bir görme kaybına yol açmıyor.

        3

        Yani ekran kullanımı tek başına gözü “bozmuyor”. Bununla birlikte, yoğun ve kontrolsüz ekran maruziyeti gözlerde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

        4

        DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU NEDİR?

        Uzmanların “dijital göz yorgunluğu” ya da “bilgisayar görme sendromu” olarak tanımladığı durum, uzun süre ekrana odaklanmanın ardından ortaya çıkan bir dizi şikâyeti kapsıyor. Baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde kuruluk, yanma hissi ve boyun ağrısı en sık görülen belirtiler arasında.

        5

        Bunun temel nedeni ise ekrana bakarken göz kırpma sayısının belirgin şekilde azalması. Normalde dakikada ortalama 15-20 kez göz kırparken, ekran karşısında bu sayı neredeyse yarıya düşebiliyor. Bu da göz yüzeyinin kurumasına yol açıyor.

        6

        MAVİ IŞIK TEHLİKELİ Mİ?

        Ekranların yaydığı mavi ışık uzun süredir tartışma konusu. Mevcut bilimsel veriler, günlük ekran kullanımının kalıcı retina hasarına yol açtığını net biçimde göstermiyor.

        7

        Ancak mavi ışığın özellikle gece saatlerinde melatonin üretimini baskılayarak uyku düzenini bozabileceği biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını azaltmayı öneriyor.

        8

        MİYOP RİSKİ ARTIYOR MU?

        Asıl dikkat çeken nokta ise özellikle çocuklarda artan miyop oranları. Araştırmalar, uzun süre yakın mesafeye odaklanmanın ve açık havada geçirilen sürenin azalmasının miyop gelişimiyle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Yani sorun doğrudan ekran değil; saatlerce yakına odaklanmak ve gün ışığından uzak kalmak.

        9

        GÖZLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

        Uzmanlar, 20-20-20 kuralını öneriyor: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak.

        10

        Ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlamak, bilinçli şekilde daha sık göz kırpmak ve ekranı göz hizasının biraz altına konumlandırmak da basit ama etkili önlemler arasında. Ayrıca düzenli göz muayenesi ihmal edilmemeli.

