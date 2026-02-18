Manisa'da panik! Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!
Manisa'da panik dolu anlar yaşandı. Olayda iki araç debisi yükselen derede sürüklendi. Sürücüler ise, sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla kurtuldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen iki aracın sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.
AA'da yer alan habere göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Karacaali Deresi üzerindeki köprüde ilerlerken akıntıya kapıldı.
Sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlar iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.