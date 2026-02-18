Canlı
        Manisa'da panik! Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular! | Son dakika haberleri

        Manisa'da panik! Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!

        Manisa'da panik dolu anlar yaşandı. Olayda iki araç debisi yükselen derede sürüklendi. Sürücüler ise, sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 09:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:26
        Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen iki aracın sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        AA'da yer alan habere göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Karacaali Deresi üzerindeki köprüde ilerlerken akıntıya kapıldı.

        Sürüklenen araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlar iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.

