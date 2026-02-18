Canlı
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası | Son dakika haberleri

        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası

        Muğla'da baba ve 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü, eski eş Nesrin Acar'ı ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Göksal Uslu'nun ilk duruşması görüldü. Ailenin büyük oğlunun avukatı, Acar'ın da cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla sanık olarak yargılanmasını talep ederken, mahkeme HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:18 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:27
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Muğla'da, Menderes Aşgın (45) ve oğlu Kıvanç Aşgın'ı (12) bıçakla öldürüp, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaşmaya devam ettiği Nesrin Acar'ı (44) da ağır yaralayan Göksal Uslu'nun (36) yargılanmasına başlandı.

        Aşgın'ın büyük oğlu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savunarak, "Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

        Ortaca ilçesindeki tüpçü dükkanında çalışan Göksal Uslu, geçen yıl 10 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katındaki evine geldi. Birlikte alkol aldıkları belirtilen Uslu ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Uslu, mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Uslu, baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin Acar'ı ise aynı bıçakla ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Göksal Uslu'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Acar ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen, olaydan sonra elinde bıçakla apartmandan çıkıp, motosikletle kaçtığı anlar, başka binanın güvenlik kamerasına yansıyan Uslu, tutuklandı.

        İLK DURUŞMA

        Soruşturmanın ardından Göksal Uslu hakkında Menderes ve Kıvanç Aşgın'ı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Nesrin Acar'ı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Uslu'nun çıkan tartışmada baba Menderes Aşgın'ı bıçakla öldürdüğü, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ı da engelleyerek bıçakla öldürdüğü belirtildi. İddianame, Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Göksal Uslu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Menderes ve Kıvanç Aşgın'ın yakınları ile taraf avukatları, duruşma salonunda yer aldı. Olayda yaralanan Nesrin Acar ise duruşmaya gelmedi.

        'ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ'

        Duruşmada Menderes Aşgın ile boşandığı Nesrin Acar'ın şikayetçi olan müşterek büyük çocuğu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu. Avukat Polat, "Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

        DURUŞMA SALONUNA GELİP İFADE VERMEK İSTEDİ

        Sanık Göksal Uslu ise bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin karşısına bizzat çıkarak ifade vermek istediğini beyan etti. Tarafların dinlemesinin ardında mahkeme heyeti, Uslu'nun tutukluluk halinin devamına, iddiaların araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

