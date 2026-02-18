Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!

        İstanbul Bayrampaşa'da, yol kenarında bulunan cesedin, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 40 yaşındaki Mehmet Gür'e ait olduğu ortaya çıktı. Gür'ün viyadük altında öldürülüp bırakıldığı belirlenirken, cinayet şüphelisi Umut O., Bayrampaşa polisi tarafından yakalandı. Günlerce cesedi kontrol eden şüphelinin, sonrasında ilk kez görmüş gibi ihbarda bulunduğu tespit edildi. Cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı

        Giriş: 18.02.2026 - 15:17 Güncelleme: 18.02.2026 - 15:17
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        İstanbul'da olay, 10 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde, O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü’nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi.

        Öldürülen Mehmet Gür, 40 yaşındaydı.
        Öldürülen Mehmet Gür, 40 yaşındaydı.

        ERKEK CESEDİ İHBARI GELDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan ve kimliği belirsiz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Umut O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Umut O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, cesedin yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi.

        ŞÜPHELİ ÖLÜM CİNAYET ÇIKTI

        Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gür (40) olduğu belirlendi.

        CESEDİN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMIŞ

        Hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bir süredir firari olduğu öğrenilen Mehmet Gür’ün cesedinde bütünlük bozulmamış olmakla birlikte, uzun süre açık alanda kalmaya bağlı deformasyon olduğu tespit edildi.

        AYNI KIYAFETLE GÜNLERCE CESET BAŞINA GELDİ

        Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi. Yapılan incelemelerde, aynı kıyafetle günlerce cesedin bulunduğu alana gelip giden bir kişi dikkat çekti. Şüphelinin, sürekli bölgeye gelerek çevreyi kontrol ettiği belirlendi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli Umut O., Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenildi. Umut O.’nun iddialarına göre, “Viyadük altında tartıştık. Cesedi oradan aşağı yuvarladım” dediği belirtildi. Yapılan çalışmalarla, Mehmet Gür’ün kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptandı.

        VİYADÜK ALTINDA KAN İZLERİ BULUNDU

        İtirafın ardından olay yerinde yeniden inceleme yapan ekipler, viyadük altında kan izlerine rastladı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli Umut O.’nun olaydan sonra günlerce bölgeye gelerek cesedi kontrol ettiği tespit edildi.

        CESEDİ KENDİSİ İHBAR ETMİŞ

        Şüphelinin defalarca aynı kıyafetle öldürdüğü kişinin cesedini biri gördü mü diye baktığı, gören olmayınca cesedi kendisinin ihbar ettiği ortaya çıktı. Şüpheli son gidişinde de cesedi görünce, sanki ilk kez görmüş gibi yoldan geçen bir kişiyi durdurup burada ceset var dediği ardından polisi arayıp ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Umut O.’nun kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

