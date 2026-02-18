Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!

İstanbul'da olay, 10 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde, O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü’nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi.

Öldürülen Mehmet Gür, 40 yaşındaydı.

ERKEK CESEDİ İHBARI GELDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan ve kimliği belirsiz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Umut O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, cesedin yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM CİNAYET ÇIKTI

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gür (40) olduğu belirlendi.

CESEDİN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMIŞ

Hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bir süredir firari olduğu öğrenilen Mehmet Gür’ün cesedinde bütünlük bozulmamış olmakla birlikte, uzun süre açık alanda kalmaya bağlı deformasyon olduğu tespit edildi.

AYNI KIYAFETLE GÜNLERCE CESET BAŞINA GELDİ

Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri, şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi. Yapılan incelemelerde, aynı kıyafetle günlerce cesedin bulunduğu alana gelip giden bir kişi dikkat çekti. Şüphelinin, sürekli bölgeye gelerek çevreyi kontrol ettiği belirlendi.