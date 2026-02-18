Canlı
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza

        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza

        Bursa'nın Mudanya İlçesinde 3 adet suya 600 TL alan işletmede denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı yapılan denetim neticesinde 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edildiğini bildirdi. Bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulandı

        Giriş: 18.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:25
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Ticaret Bakanlığı sosyal medyada 3 adet su için 600 TL hesap kestiği belirtilen işletmeye denetim yapıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde yer alan; Mudanya’daki bir işletmede 3 adet su için 600 TL ödeme yapıldığına ilişkin paylaşım üzerine, Bursa Valiliğimiz uhdesinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce, 17.02.2026 tarihinde, derhal yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

        Yapılan denetimde:

        -İşletmenin kapı girişinde bulunması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması gereken menüler kontrol edilmiş, ayrıca içecek grubu ürünler başta olmak üzere fiyat uygulamaları mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.

        İnceleme sonucunda:

        -5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş; bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır.

        -Bununla birlikte söz konusu içecekler hakkında ayrıca fahiş fiyat denetimi yapılmış; geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler hemen Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na, gereği yapılmak üzere iletilmiştir.

        Yeme içme sektörü başta olmak üzere görev alanımıza giren tüm konularda hem rutin hem de şikâyet üzerine denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyor; tüketicilerimizin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz."

