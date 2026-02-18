UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray'dan Juventus karşısında tarihi zafer!
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?
Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek tarihi bir skorla sahadan ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 111.797
2. İtalya - 96.446
3. İspanya - 90.784
4. Almanya - 87.617
5. Fransa - 79.212
6. Portekiz - 69.266
7. Hollanda - 66.595
8. Belçika - 60.850
9. TÜRKİYE - 49.475