        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray'dan Juventus karşısında tarihi zafer! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı güncellendi: Galatasaray'dan Juventus karşısında tarihi zafer!

        Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:27
        1

        Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek tarihi bir skorla sahadan ayrıldı.

        2

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

        UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

        3

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        4

        1. İngiltere - 111.797

        5

        2. İtalya - 96.446

        6

        3. İspanya - 90.784

        7

        4. Almanya - 87.617

        8

        5. Fransa - 79.212

        9

        6. Portekiz - 69.266

        10

        7. Hollanda - 66.595

        11

        8. Belçika - 60.850

        12

        9. TÜRKİYE - 49.475

        13

        10. Çekya - 47.225

