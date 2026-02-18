Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Peru Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi görevden aldı. Başkent Lima'daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, 75 kabul, 24 ret ve 3 çekimser oyla sağ görüşlü Jeri görevden alındı.

Peru basınına göre, Jeri’nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterildi.

Kongre'nin seçime 2 ay kala bu kararı almasıyla Jeri, 2016’dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı olarak kayıtlara geçti.

39 yaşındaki avukat Jeri, 2021'de küçük muhafazakar bir parti olan Somos Peru'dan Kongre'ye seçildi. Ekim ayında Kongre başkanlığı görevini yürütürken, milletvekilleri artan şiddet suçları nedeniyle dönemin Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi görevden aldı.

Boluarte'nin azledilmesinin ardından Jeri, Temmuz ayına kadar görev yapması beklentisiyle geçici devlet başkanı seçildi. Ancak hakkında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları ve Kongre'de artan memnuniyetsizlik nedeniyle görev süresi kısaldı.

Soruşturma, aralık ayında iki Çinli iş insanıyla yaptığı ve kamuoyuna açıklanmayan görüşmelere dayanıyor. Bu iş insanlarından biri aktif devlet ihalelerine sahipken, diğeri yasa dışı ağaç kesimi operasyonuna karıştığı iddiasıyla soruşturma altında.

Peru Başsavcılığı bu yılın başlarında Jeri hakkında yolsuzluk ve nüfuz ticareti iddialarıyla ön soruşturma başlattı.

Jeri suçlamaları reddetti. Görüşmelerin Peru-Çin dostluk etkinliği organize etmek amacıyla yapıldığını savundu. Ancak muhalifleri onu yolsuzlukla suçladı.

Henüz suçlu bulunmamış olmasına rağmen, Kongre'de yapılan oylamada görevden alma Jeri'nin başkanlık görevinden alınmasına karar verildi.

SIK GÖREVDEN ALMALAR

Peru Anayasası'ndaki bir madde, "ahlaki yetersizlik" içinde olduğu değerlendirilen başkanların Kongre tarafından görevden alınmasına imkan tanıyor.

Bu madde, yürütme üzerinde Kongre'ye geniş bir yetki sağladı. Son yıllarda yasama organı, yolsuzluk iddialarıyla birlikte bu hükmü, siyasi partilerin çıkarlarına uymayan başkanları görevden almak için geniş bir yorumla kullandı.

Peru son on yılda yedi devlet başkanı gördü; bunlardan yalnızca ikisi halk oyuyla seçildi. Diğerleri görevden alınan başkanların yerine geçen yardımcılar ya da Kongre tarafından seçilen isimlerdi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Milletvekilleri bugün toplanarak yeni bir geçici başkan seçecek. Bu kişinin temmuz ayına kadar görevde kalması ve 12 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin galibine görevi devretmesi bekleniyor.