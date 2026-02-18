ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar aranıyor

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, California eyaletinde Sierra Nevada dağlarının Castle Peak bölgesinde etkili olan kar fırtınası sonucu yerel saatle 11.30 sularında çığ ihbarı aldıklarını belirtti.

4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını ifade eden polis, bu kişilerden 6'sının hayatta olduğunun tespit edildiğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını açıkladı.

Polis, çığ altında kalan diğer 10 kişinin halen arandığı ve ekiplerin zorlu hava koşulları nedeniyle güçlük çektiği bilgisini paylaştı.

"YÜKSEK ÇIĞ TEHLİKESİ"

Kayıp 10 kayakçının tamamının hayatını kaybetmesi halinde, olay ABD'de kayıtlara geçen en ölümcül çığ felaketlerinden biri olarak tarihe geçecek. Colorado Avalanche Information Center verilerine göre, bu sezon şu ana kadar ABD'de altı kişi çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıca son on yılda ABD'de her kış ortalama 27 kişinin çığlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Salı günü kuzey California'nın büyük bölümünde kış fırtınası uyarısı verilmişti ve Sierra Nevada'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyordu.