        Haberler Dünya ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar aranıyor | Dış Haberler

        ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar aranıyor

        ABD'nin California eyaletindeki Sierra Nevada dağlarının Castle Peak bölgesinde etkili olan kar fırtınası sonucu çığ meydana geldi. 4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını ifade eden polis, bu kişilerden 6'sının hayatta olduğunun tespit edildiğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını açıkladı

        Giriş: 18.02.2026 - 11:18 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:19
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        ABD basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, California eyaletinde Sierra Nevada dağlarının Castle Peak bölgesinde etkili olan kar fırtınası sonucu yerel saatle 11.30 sularında çığ ihbarı aldıklarını belirtti.

        4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını ifade eden polis, bu kişilerden 6'sının hayatta olduğunun tespit edildiğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını açıkladı.

        Polis, çığ altında kalan diğer 10 kişinin halen arandığı ve ekiplerin zorlu hava koşulları nedeniyle güçlük çektiği bilgisini paylaştı.

        "YÜKSEK ÇIĞ TEHLİKESİ"

        Kayıp 10 kayakçının tamamının hayatını kaybetmesi halinde, olay ABD'de kayıtlara geçen en ölümcül çığ felaketlerinden biri olarak tarihe geçecek. Colorado Avalanche Information Center verilerine göre, bu sezon şu ana kadar ABD'de altı kişi çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

        Ayrıca son on yılda ABD'de her kış ortalama 27 kişinin çığlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

        Salı günü kuzey California'nın büyük bölümünde kış fırtınası uyarısı verilmişti ve Sierra Nevada'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyordu.

        Sierra Avalanche Center, salı sabahı gün doğmadan önce kayak bölgesinde "yüksek çığ tehlikesi" bulunduğuna dair uyarı yayımlamıştı.

        California Valisi Gavin Newsom'un olay hakkında bilgilendirildiği ve eyalet yetkililerinin yerel acil durum ekipleriyle koordinasyon halinde "tüm imkanların seferber edildiği" bir arama-kurtarma çalışması yürüttüğü belirtildi.

