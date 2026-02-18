Canlı
        Kayseri haberleri: Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!

        Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir ortaokulda 8. sınıf öğrencileri arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan A.B.K. isimli öğrenci tedavi altına alındı. Şüpheli B.A. ise polis tarafından emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 14:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:44
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Kayseri'de olay, saat 12.00 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’taki Fatma-Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencileri B.A. ile A.B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ÇOCUK BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada B.A., yanında okula getirdiği bıçakla A.B.K.’yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralı öğrenci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. B.A., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı. (İHA)

        #kayseri
        #Son dakika haberler
