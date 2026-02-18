Canlı
        Cem Uzan'a bir kötü haber daha: Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF'yi haklı buldu - İş-Yaşam Haberleri

        Cem Uzan’a bir kötü haber daha: Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu

        Kesinleşmiş 47 yıl hapis cezası nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Cem Uzan, Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli sayılması nedeniyle Fransız bankalarından para çekemiyor. Geçen yıl Paris'teki konutunda bulunan gizli kasaya da TMSF tarafından el konulmuştu. Paris İstinaf Mahkemesi, Uzanlar tarafından yapılan itirazı reddederek Türk mahkemesi kararının Fransa'da uygulanmasının önünü açtı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:20
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF'yi haklı buldu
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Uzan Grubu'nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa'da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa'da tanınması ve icrası talep edilmişti. Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) daha önce söz konusu kararın tenfizine hükmetmişti.

        Uzanlar bu kararı Paris İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak mahkeme, 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, TMSF'nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı.

        Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

        Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi'ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunabilecek. Ancak olası temyiz başvurusu, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon USD'lik alacağın icrasını durduramayacak.

        Uzan Ailesinin Türkiye'ye vermiş olduğu zarar minimum 17,4 milyar Dolar

        Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar Dolar kamu zararına sebep olmuş ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti. Uzan Ailesinin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar Dolara karşılık geliyor.

        Öte yandan; Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti.

        İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda; Cem Uzan'ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

        TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyor.

        Uluslararası Tahkim Heyeti ÇEAŞ ve KEPEZ davasında Türkiye'yi haklı buldu

        Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.

