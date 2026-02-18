İstanbul'da sulu kar yağışı başladı!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün İstanbul'da sıcaklıklarda 10 dereceye kadar düşüş yaşandı. Megakentte bazı ilçelerde sulu kar yağışı da etkili olmaya başladı
Giriş: 18.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:35
Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı.
DHA'nın haberine göre Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı.
Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.
