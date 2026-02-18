Canlı
        Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı!

        İstanbul'da sulu kar yağışı başladı!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün İstanbul'da sıcaklıklarda 10 dereceye kadar düşüş yaşandı. Megakentte bazı ilçelerde sulu kar yağışı da etkili olmaya başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:35
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı.

        DHA'nın haberine göre Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı.

        Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.

        Adanada yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti

        Adananın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.  (AA) 

