Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye konusunda Erdoğan, "Başaracağız, hedefimize ulaşacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 13:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci konusunda, "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk, inşallah başaracağız" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan günü birlik Etiyopya ziyareti dönüşünde uçakta aralarında Habertürk'ten Sena Alkan'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Erdoğan şu başlıkları verdi:

        "Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHPyi kuşatmış durumda"

        "Nüfusun ve aile yapısının korunması için iktidar olarak teyakkuz halindeyiz. Bunu koruyacağız. Bunu korumak için atacağımız çok çok ciddi adımlar var"

        "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk, inşallah başaracağız"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı: 5 şüpheli yakalandı

        Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı tespit edilen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. gözaltına alındı. Emni...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"