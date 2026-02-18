Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci konusunda, "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk, inşallah başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan günü birlik Etiyopya ziyareti dönüşünde uçakta aralarında Habertürk'ten Sena Alkan'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan şu başlıkları verdi:

"Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çeteleri bir yandan, beceriksiz liyakatsiz siyasetin ete kemiğe bürünmüş hali figüranlar öbür taraftan CHPyi kuşatmış durumda"

"Nüfusun ve aile yapısının korunması için iktidar olarak teyakkuz halindeyiz. Bunu koruyacağız. Bunu korumak için atacağımız çok çok ciddi adımlar var"

"Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk, inşallah başaracağız"