        Haberler Gündem Güncel AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor! | Son dakika haberleri

        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!

        İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2007 tarihli kararına göre İstanbul il sınırları içerisindeki alışveriş merkezi otoparkları 3 saate kadar ücretsiz olmalı. Fakat İstanbul'daki pek çok AVM Danıştay kararıyla da tasdiklenen bu kuralı resmen görmezden geliyor. Kimi 30 dakika sonrası 120 TL otopark ücreti alıyor, kimi 2 saatlik park için 200 TL talep ediyor. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Onur Özel AVM otoparklarını gezdi, vatandaşa ücretsiz olması gereken otoparklarda hukuk tanımazlığı gözlemledi

        Giriş: 18.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:48
        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!
        İstanbul'da sürücülerin adeta köşe kapmaca oynamasına neden olan otopark sorunu hem park yerlerinin azlığı, hem de fahiş fiyatlarıyla krize dönüştü.

        Bu durumu fırsata çevirmek isteyenler otopark ücretlerini gelir kapısı haline getirmeye başladı. Onların başında alışveriş merkezleri geliyor.

        Habertürk İstanbul’daki otopark sorununu mercek altına aldığı Dosya Haber’in üçüncü bölümünde, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile AVM otoparklarını gezdi. Sürücülerin karşılaştıkları manzaraları kayıt altına aldı.

        3 SAATE KADAR ÜCRETSİZ OLMALIYKEN 30 DAKİKA ÜCRETSİZ

        UKOME’de neredeyse 20 yıl önce alınan ardından Danıştay kararıyla tasdiklenen “0-3 saat ücretsiz” kuralı pek çok AVM’de göz göre göre deliniyor. Kimi AVM 30 dakikadan sonra ücret istiyor, kimi 3 saat olması gereken ücretsiz süreyi 1 saat ile kısıtlıyor. Üstelik fiyatlar yarım saat için 120 TL’den başlıyor. 2 saatlik park için 200 TL talep eden de var, 12 saat için 750 TL isteyen de…

        HAKKINI ARAYAN SÜRÜCÜYE “BURADA BÖYLE” CEVABI

        Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu AVM’de 1 saati aşan otopark için ücret isteyen otopark görevlisine UKOME’nin 0-3 saat ücretsiz kararını hatırlattı. “Burada böyle ağabey, otopark sahibi hallediyor” cevabını aldı. Başka bir AVM’de ise “kim diyor 3 saat ücretsiz, böyle değil burası” tepkisiyle karşılaştı. Ağaoğlu AVM’lerin keyfi otopark tarifelerinin denetim eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti.

        ÜCRETSİZ OTOPARK İÇİN ALIŞVERİŞ ŞARTI YASAL MI?

        Ağaoğlu bazı AVM’lerin 0-3 saat ücretsiz otopark hizmeti sunmak için müşterilere bin TL, bin 500 TL harcama yapma şartı koştuğuna dikkat çekti. Harcama yapan müşteriden 3 saati aştığında 4 saatlik ödeme talep edildiğini vurguladı. Uygulamanın geçersiz ve haksız olduğunu söyleyen Ağaoğlu “Yasa zaten 3 saate kadar ücretsiz diyor, alışveriş şartı sunan AVM’lerde alışveriş yapılırsa 3 saatten sonrası için de ücret alınmamalı” dedi. AVM yönetimlerinin kafalarına göre otopark ücreti belirleyemeyeceklerini söyleyen Ağaoğlu, 3 saati aşan otopark tarifelerinin UKOME kararıyla onaylanması gerektiğinin altını çizdi.

        0-3 SAATLİK OTOPARK ÜCRETİ NASIL İADE ALINIR?

        Ağaoğlu, “Tüketici Hakem Heyeti’ne internet üzerinden başvurun. Hem otopark ücretinin iadesini hem de 10 katına varan manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep edin. Müşteriler Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi’ne de şikayet edebilir. Ben 3 saati aşmayan tüm otopark ödemelerimin iadesini aldım.”

