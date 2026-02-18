AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!

İstanbul'da sürücülerin adeta köşe kapmaca oynamasına neden olan otopark sorunu hem park yerlerinin azlığı, hem de fahiş fiyatlarıyla krize dönüştü.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyenler otopark ücretlerini gelir kapısı haline getirmeye başladı. Onların başında alışveriş merkezleri geliyor.

Habertürk İstanbul’daki otopark sorununu mercek altına aldığı Dosya Haber’in üçüncü bölümünde, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile AVM otoparklarını gezdi. Sürücülerin karşılaştıkları manzaraları kayıt altına aldı.

3 SAATE KADAR ÜCRETSİZ OLMALIYKEN 30 DAKİKA ÜCRETSİZ

UKOME’de neredeyse 20 yıl önce alınan ardından Danıştay kararıyla tasdiklenen “0-3 saat ücretsiz” kuralı pek çok AVM’de göz göre göre deliniyor. Kimi AVM 30 dakikadan sonra ücret istiyor, kimi 3 saat olması gereken ücretsiz süreyi 1 saat ile kısıtlıyor. Üstelik fiyatlar yarım saat için 120 TL’den başlıyor. 2 saatlik park için 200 TL talep eden de var, 12 saat için 750 TL isteyen de…

HAKKINI ARAYAN SÜRÜCÜYE “BURADA BÖYLE” CEVABI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu AVM’de 1 saati aşan otopark için ücret isteyen otopark görevlisine UKOME’nin 0-3 saat ücretsiz kararını hatırlattı. “Burada böyle ağabey, otopark sahibi hallediyor” cevabını aldı. Başka bir AVM’de ise “kim diyor 3 saat ücretsiz, böyle değil burası” tepkisiyle karşılaştı. Ağaoğlu AVM’lerin keyfi otopark tarifelerinin denetim eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti.