        Haberler Gündem 3. Sayfa Aylin öğretmeni öldürdü! Tren istasyonunda kadın cinayeti! | Son dakika haberleri

        Aylin öğretmeni öldürdü! Tren istasyonunda kadın cinayeti!

        Kocaeli Gebze'de dehşete düşüren bir kadın cinayeti işlendi. Olayda Erdal Dağ, boşanma aşamasındaki eşi sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ'ı istasyonda tabanca ile başından vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:48
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Erdal Dağ, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı istasyonda tabanca ile başından vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi.

        BAŞINDAN VURDU

        Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurdu. Polat Dağ ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat Dağ, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Aylin Polat Dağ’ın Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, İstanbul'da yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

