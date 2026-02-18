Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
Beşiktaş, KAP'a hisse satışı yaptığını duyururken bu satışın Bankalar Birliği borcunun kalan kısmına yönelik kullanılacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, bu ödemeyle Bankalar Birliği borcunu kısa süre içinde 3 bankadan 2 bankaya düşürecek.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ma (KAP) yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu.
Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.
Kulüp, hisse satışının tamamlandığını ve işlemin piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
BANKALAR BİRLİĞİ BORCU İÇİN KULLANILDI
Merak edilen hisse satışının detaylarına ise HTSPOR ulaştı. Bu satıştan elde edilen gelirin Bankalar Birliği için kullanılacağı vurgulanırken ayrıntılar şöyle:
- Hisse satışından elde edilen gelir, daha önce sermaye artırımıyla 1.4 milyar TL'si ödenen Bankalar Birliği borcunun kalan kısmına yönelik kullanılıyor.
- Beşiktaş, bu ödemeyle Bankalar Birliği borcunu kısa süre içinde 3 bankadan 2 bankaya düşürecek.
- Gerçekleşen hisse satışı, son sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmadığı için kulübün kendi satın aldığı yüzde 19'luk pay içinden (%51'den %70'e çıkan kulüp payı) gerçekleşti.
- 22 Haziran'da gerçekleşen Dikilitaş ana gündem maddeli olağanüstü genel kurulda bu hisseler için "Beşiktaş'ta Futbol A.Ş.'deki hisse oranı %51’in altına düşmemek kaydıyla değiştirilmesi ve işlem yapılması için" istenen yetki, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Bu işlem de bu doğrultuda gerçekleşti.
- Siyah-beyazlı yönetim, borç yükünü azaltmak için planlamaya uygun şekilde hareket ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini vurguluyor.