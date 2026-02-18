Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ma (KAP) yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu.

Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.

Kulüp, hisse satışının tamamlandığını ve işlemin piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Merak edilen hisse satışının detaylarına ise HTSPOR ulaştı. Bu satıştan elde edilen gelirin Bankalar Birliği için kullanılacağı vurgulanırken ayrıntılar şöyle:

- Hisse satışından elde edilen gelir, daha önce sermaye artırımıyla 1.4 milyar TL'si ödenen Bankalar Birliği borcunun kalan kısmına yönelik kullanılıyor.

- Beşiktaş, bu ödemeyle Bankalar Birliği borcunu kısa süre içinde 3 bankadan 2 bankaya düşürecek.

- Gerçekleşen hisse satışı, son sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmadığı için kulübün kendi satın aldığı yüzde 19'luk pay içinden (%51'den %70'e çıkan kulüp payı) gerçekleşti.

- 22 Haziran'da gerçekleşen Dikilitaş ana gündem maddeli olağanüstü genel kurulda bu hisseler için "Beşiktaş'ta Futbol A.Ş.'deki hisse oranı %51’in altına düşmemek kaydıyla değiştirilmesi ve işlem yapılması için" istenen yetki, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Bu işlem de bu doğrultuda gerçekleşti.

- Siyah-beyazlı yönetim, borç yükünü azaltmak için planlamaya uygun şekilde hareket ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini vurguluyor.