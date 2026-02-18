Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!

        Beşiktaş, KAP'a hisse satışı yaptığını duyururken bu satışın Bankalar Birliği borcunun kalan kısmına yönelik kullanılacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, bu ödemeyle Bankalar Birliği borcunu kısa süre içinde 3 bankadan 2 bankaya düşürecek.

        Giriş: 18.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ma (KAP) yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu.

        Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.

        Kulüp, hisse satışının tamamlandığını ve işlemin piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

        BANKALAR BİRLİĞİ BORCU İÇİN KULLANILDI

        Merak edilen hisse satışının detaylarına ise HTSPOR ulaştı. Bu satıştan elde edilen gelirin Bankalar Birliği için kullanılacağı vurgulanırken ayrıntılar şöyle:

        REKLAM

        - Hisse satışından elde edilen gelir, daha önce sermaye artırımıyla 1.4 milyar TL'si ödenen Bankalar Birliği borcunun kalan kısmına yönelik kullanılıyor.

        - Beşiktaş, bu ödemeyle Bankalar Birliği borcunu kısa süre içinde 3 bankadan 2 bankaya düşürecek.

        - Gerçekleşen hisse satışı, son sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmadığı için kulübün kendi satın aldığı yüzde 19'luk pay içinden (%51'den %70'e çıkan kulüp payı) gerçekleşti.

        - 22 Haziran'da gerçekleşen Dikilitaş ana gündem maddeli olağanüstü genel kurulda bu hisseler için "Beşiktaş'ta Futbol A.Ş.'deki hisse oranı %51’in altına düşmemek kaydıyla değiştirilmesi ve işlem yapılması için" istenen yetki, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Bu işlem de bu doğrultuda gerçekleşti.

        - Siyah-beyazlı yönetim, borç yükünü azaltmak için planlamaya uygun şekilde hareket ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 gün önce nişanlanan Kübra, başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 gün önce nişanlanan Kübra Keleş (21), dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        "Sıfır hatayla oynamalıyız"
        "Sıfır hatayla oynamalıyız"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!
        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"