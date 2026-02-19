Canlı
        Samsun haberleri: 19 yaşındaki genç ölmüştü... 20 bin TL için yaylım ateşi | SON DAKİKA HABERİ

        19 yaşındaki genç ölmüştü... 20 bin TL için yaylım ateşi!

        Samsun'da, hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açıp, 19 yaşındaki Yiğit Mırık'ı öldüren ve ağabeyi 25 yaşındaki Emirhan Mırık'ı yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 20 bin liralık alacakları için yaylım ateşi açtıklarını itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:07 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:56
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Samsun'da olay, 16 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak’ta meydana geldi.

        MOTOSİKLETLE GELDİLER

        İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 şüpheli, Emirhan Mırık (25) ve kardeşi Yiğit Mırık'ın (19) bulunduğu hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açtı.

        İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Yiğit Mırık kurtarılamadı, Emirhan Mırık'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler yaptıkları çalışmada, şüphelilerden A.G.’nin (19) ateş ettiğini, M.K.’nin (21) ise motosikleti kullandığını tespit etti. A.G., suç aletiyle Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı.

        20 BİN TL İÇİN YAYLIM ATEŞİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları sebebiyle husumetli oldukları ve bu sebeple cinayeti işlediklerini itiraf ettiği belirtildi.

