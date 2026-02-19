19 yaşındaki genç ölmüştü... 20 bin TL için yaylım ateşi!
Samsun'da, hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açıp, 19 yaşındaki Yiğit Mırık'ı öldüren ve ağabeyi 25 yaşındaki Emirhan Mırık'ı yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 20 bin liralık alacakları için yaylım ateşi açtıklarını itiraf etti
Samsun'da olay, 16 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak’ta meydana geldi.
MOTOSİKLETLE GELDİLER
İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 şüpheli, Emirhan Mırık (25) ve kardeşi Yiğit Mırık'ın (19) bulunduğu hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açtı.
İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Yiğit Mırık kurtarılamadı, Emirhan Mırık'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler yaptıkları çalışmada, şüphelilerden A.G.’nin (19) ateş ettiğini, M.K.’nin (21) ise motosikleti kullandığını tespit etti. A.G., suç aletiyle Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı.
20 BİN TL İÇİN YAYLIM ATEŞİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları sebebiyle husumetli oldukları ve bu sebeple cinayeti işlediklerini itiraf ettiği belirtildi.