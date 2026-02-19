Canlı
Habertürk
Habertürk
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi | SON DAKİKA HABERİ

        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!

        Aksaray'da, boşandığı eşi 31 yaşındaki Kübra Kılıç ile Kılıç'ın yeğeni 30 yaşındaki Zeynep Ayaz'ı öldürüp, intihar eden 31 yaşındaki Tolga Kuş'un cinayetleri, 2 çocuğunun gözü önünde, 'kıskançlık' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:34
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        Aksaray'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

        İki kadını öldüren Tolga Kuş.
        İki kadını öldüren Tolga Kuş.

        İKİ KADINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

        DHA'daki habere göre silah sesi ihbarı ile adrese giden polis ekipleri, evin açık olan kapısından içeri girdiklerinde Kübra Kılıç (31), Zeynep Ayaz (30) ve Tolga Kuş'u (31) kanlar içinde buldu.

        Eski eşi tarafından öldürülen Kübra Kılıç.
        Eski eşi tarafından öldürülen Kübra Kılıç.

        Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç da ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Saldırıda Zeynep Ayaz da hayatını kaybetti.
        Saldırıda Zeynep Ayaz da hayatını kaybetti.

        İKİ ÇOCUĞUYLA YAŞIYORMUŞ

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Tolga Kuş ve Kübra Kılıç çiftinin 7 ay önce boşandığı ve Kılıç'ın, M.A.K. (12) ve A.K. (4) isimli çocukları ile birlikte yaşamaya başladığı belirlendi.

        2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ

        Tolga Kuş'un, 'kıskançlık' nedeniyle eski eşini sürekli rahatsız ettiği, dün de aynı nedenle eve geldiği öne sürüldü. Tolga Kuş'un, kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş ettiği ardından o sırada evde bulunan ve panikle kaçmaya çalışan Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a da ateş edip, sırtından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

        2 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

        Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu, devlet koruması altına alındı. Kuaför olan Kübra Kılıç'ın, bir süre önce de iş yerini kapattığını belirlendi. 3 kişinin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
