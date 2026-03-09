Emma Roberts'tan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

Türk edebiyatının klasik eserlerinden 'Kürk Mantolu Madonna', dünya yıldızlarının radarına girmeye devam ediyor.

Kendall Jenner

Geçtiğimiz aylarda, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya hesabından Sabahattin Ali'nin bu romanını paylaşmıştı.

Emma Roberts

Bu kez, ABD'li oyuncu, manken ve şarkıcı Emma Roberts de sosyal medya hesabında 'Kürk Mantolu Madonna'ya yer vererek kitaba olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı romanında, dokunaklı bir aşk hikâyesi anlatılıyor. Penguin tarafından 2016'da İngilizce yayımlanan roman, geçen yıl İngiltere'de 30 bin kopya sattı.