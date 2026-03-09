Canlı
        Haberler Magazin Emma Roberts'tan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı - Magazin haberleri

        Emma Roberts'tan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

        Kendall Jenner'ın ardından ABD'li oyuncu Emma Roberts da sosyal medya hesabında 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 21:34
        'Kürk Mantolu Madonna' akımı

        Türk edebiyatının klasik eserlerinden 'Kürk Mantolu Madonna', dünya yıldızlarının radarına girmeye devam ediyor.

        Kendall Jenner

        Geçtiğimiz aylarda, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya hesabından Sabahattin Ali'nin bu romanını paylaşmıştı.

        Emma Roberts

        Bu kez, ABD'li oyuncu, manken ve şarkıcı Emma Roberts de sosyal medya hesabında 'Kürk Mantolu Madonna'ya yer vererek kitaba olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

        Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı romanında, dokunaklı bir aşk hikâyesi anlatılıyor. Penguin tarafından 2016'da İngilizce yayımlanan roman, geçen yıl İngiltere'de 30 bin kopya sattı.

        #Emma Roberts
