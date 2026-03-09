Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahamızın ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 09.03.2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanımız görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye’nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran’ın bölgemizdeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığımızı, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahamızın ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanımız görüşmede Pezeşkiyan’a, Menab’daki okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğumuzu ifade etti.

        İran Dini Lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mücteba Hamaney’in yeni Dini Lider seçilmesinin, bölgede barışa vesile olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

        Pezeşkiyan da Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi."

        İran medyasında yer alan haberde de görüşmeye ilişkin detaylar verilmişti.

        Mesud Pezeşkiyan, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 7 Mart 2026 (İran'ın Silahları Daha Mı Etkili?)

        Ortadoğu'da savaş 2. haftada: dengeler değişiyor mu? Tahran'da petrol tesisi vuruldu. Savaşın seyri: ikinci haftada neler değişti? İran ABD'yi nasıl kör etti? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Akademisyen Dr. E...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı