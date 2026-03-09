Canlı
        The Weeknd'ten Nükhet Duru'ya: Benim için bir zevk - Magazin haberleri

        The Weeknd'ten Nükhet Duru'ya: Benim için bir zevk

        Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, Nükhet Duru'nun kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 19:49
        "Benim için bir zevk"

        The Weeknd, 2014 yılında yayımladığı 'Often' adlı şarkısında, Nükhet Duru'nun seslendirdiği 'Ben Sana Vurgunum' şarkısından bir bölümü kullanmıştı.

        Duru, daha önce yaptığı açıklamada; şarkı yayımlanmadan önce The Weeknd'in ekibinin hem kendisiyle hem de eserin bestecisi Ali Kocatepe ile iletişime geçerek gerekli izinleri aldığını belirtmişti. Şarkıcı, bu kullanım sayesinde düzenli telif geliri elde ettiğini de ifade etmişti.

        Ünlü şarkıcı, son olarak İzzet Çapa'nın YouTube programında konuyla ilgili olarak, "The Weeknd, 'Often' şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi bir gelir elde ettim" dedi.

        The Weeknd, Nükhet Duru'nun bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Benim için bir zevk" notunu düştü. Nükhet Duru da bu paylaşım karşısında, "Müziğin sınırı yoktur… Sevgilerimi gönderiyorum prensim" diyerek, yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        Habertürk Manşet - 7 Mart 2026 (İran'ın Gözetim Ve İstihbarat Sistemi Nasıl Çöktü?)

        Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı...
