        Suudi Arabistan'dan kritik adım: 2 petrol sahasında üretimi kısma kararı

        Reuters'a konuşan kaynakların aktardığına göre Suudi petrol devi Aramco, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın da kapanmasının ardından iki petrol sahasında üretimi azaltma kararı aldı

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 15:11
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım

        İki kaynağın Pazartesi günü Reuters'a verdiği bilgiye göre, Suudi petrol devi Aramco, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve ardından gelen saldırılar nedeniyle hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasının ardından iki petrol sahasında üretimi azaltmaya başladı.

        Üretimin hangi sahalarda ve ne kadar azaltıldığının hemen belli olmadığı belirtildi. Aramco'nun ham petrol sevkiyatlarının bir kısmını Kızıldeniz'deki Yanbu limanına yönlendirdiği ifade edildi.

        Suudi Arabistan'ın saldırılara maruz kalan komşularından bazıları da üretimi azalttı.

        REKLAM

        İRAN'A SALDIRILAR

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili de saldırılarda ölürken, İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

        ABD ve İsrail, geçtiğimiz günlerde ise İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

        119 DOLARI GÖRDÜ, G7 ÜLKELERİ ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

        Devam eden saldırılar ve petrol depolarının hedef alınması petrol fiyatlarında güçlü bir yükselişi tetiklemişti.

        Uluslararası fiyatlama ölçütü Brent ham petrolü ve ABD ham petrolü, Pazar günü ABD gece işlemlerinde yüzde 25’ten fazla yükselerek varil başına 110 doların üzerine çıkmıştı. Brent petrol sabah saatlerinde 119,50 seviyelerine kadar yükselmişti.

        Financial Times'ta yer alan G7 ülkelerinin fiyatlarla mücadele etmek amacıyla düzenlenecek acil toplantıda rezervlerden ortak petrol salınımı olasılığını değerlendirdiği haberlerinin ardından ise 119,50 dolara kadar yükselen brent petrol 110 dolar, WTI petrol ise 106 dolar seviyelerine gerilemişti.

