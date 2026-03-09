Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Zonguldak haberleri: Takipsizlikten müebbet istemine! ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır 18 yıl sonra çözüldü! | Son dakika haberleri

        Takipsizlikten müebbet istemine! ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!

        Zonguldak'ta 'Kirpi' lakaplı Ahmet Yılmaz cinayetinin gizemi 18 yıl sonra çözüldü. Zanlıların, Yılmaz'ı boğup çuvalla kaçak ocağa sonra da baraja attığı öne sürüldü. Cinayeti işledikleri iddia edilen 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kirpi Ahmet' cinayetinde sır çözüldü!

        Zonguldak'ta kaybolduktan 2 yıl sonra 2010’da Ulutan Barajı’nda kemikleri bulunan ‘Kirpi’ lakaplı Ahmet Yılmaz’ı öldürdükleri öne sürülen 2’si tutuklu 4 şüpheli hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        DHA'nın haberine göre iddianamede, Yılmaz’ın otomobilde boğulup cesedinin çuval içinde atıl bir kaçak kömür ocağında saklandığı, daha sonra da baraj gölüne atıldığı belirlendi.

        Zonguldak’ta 2010 yılında Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri bulundu. 2012 yılında DNA testleriyle kemiklerin, 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Ahmet Yılmaz’ın kemiklerinin 9 Aralık 2010’da barajdaki suların çekilmesiyle bir balıkçı tarafından bulunduğu belirtildi. O dönem yapılan incelemelerde Ahmet Yılmaz’ın ‘öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı’ gerekçesiyle DNA sonucunun çıktığı 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

        REKLAM

        GELEN İTİRAFLA DOSYA YENİDEN AÇILDI

        Zonguldak’ta Emircan İ.’nin (45) lideri olmakla suçlandığı 32 sanıklı suç örgütü davasında 2023 yılında H.P. isimli sanığın, duyduğu ama yaşamış gibi anlattığı, Ahmet Yılmaz’ı başına ateş ederek öldürüp baraja attıklarını itiraf ettiği ifadesinin ardından takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı.

        Zonguldak'ta 2008'de kaybolan ve 2010'da bulunan kemiklerden 2012'de DNA'sı tespit edilen Ahmet Yılmaz
        Zonguldak'ta 2008'de kaybolan ve 2010'da bulunan kemiklerden 2012'de DNA'sı tespit edilen Ahmet Yılmaz

        YALAN BEYANLARLA ÖLÜMÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bedeninde kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması olmayan Ahmet Yılmaz’ın ölümüne ilişkin dosyayı 2025 yılında devraldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişinin ifadesi alındı. Bu kapsamda şüphelilerin yine ‘suç örgütü’ dosyası kapsamında 2009 yılında cezaevinde kaldığı dönemde aralarında gönderdikleri şifreli not pusulaları da deşifre edildi. Cinayete dahil olanların, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. Emircan İ., Tarık Y. (50), Köksal A. (48) ve Baycan İ.’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

        REKLAM

        İLK TUTUKLAMA 4 AY ÖNCE

        Alınan ifadeler kapsamında İlker E.’nin arkadaş ortamlarında korku salmak için cinayeti işlediklerini anlattığı tespit edildi. Bunun üzerine başka suçtan tutuklu bulunan İlker E.’nin ifadesi alındı. İlker E. 11 Kasım 2025’te ‘Kirpi Ahmet’ cinayeti kapsamında da tutuklandı.

        Polis ekipleri tarafından daha sonra teknik takip, telefon dinlemesi ve HTS baz çalışmaları yapıldı. 22 Şubat’ta operasyon düzenleyen ekipler, Emircan İ., Köksal A. ve Tarık Y.’ye de gözaltına aldı.

        YASAK AŞK MI, HESAPLAŞMA MI?

        Dosya kapsamında, Ahmet Yılmaz’ın, çete içi hesaplaşmadaki bir hırsızlık olayında diğer üyeleri ihbar edeceğine yönelik şüpheye istinaden öldürüldüğü ihtimali de ortaya çıktı. Emircan İ.’nin, ölen Baycan İ. ile Yılmaz’ın eşinin ilişkisi olduğu bu sebeple tartışıp boğarak öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

        2 TUTUKLU 1 EV HAPSİ

        26 Şubat günü soruşturma kapsamında şüpheliler adliyeye sevk edildi. ‘İştirak halinde kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan, Emircan İ. hakkında olay günü araçta bulunmadığı için ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına, Köksal A. ve Tarık Y.’nin tutuklanmasına karar verildi. Bu suçtan tutuklu bulunan İlker E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        YARGILAMASI BAŞLAYACAK

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Ahmet Yılmaz’ın ‘çeteyi ihbar edeceğinin’ duyulmasından sonra 1 Kasım 2008’de arkadaşları Baycan İ., Köksal A. ve Tarık Y. ile buluşup otomobil ile gezerken yaşanan tartışmada boğularak öldürüldüğü belirtildi. İddianamede, Emircan İ.’nin, Baycan İ. ile Yılmaz’ın eşi arasındaki ilişkiden dolayı tartışma yaşandığını anlattığına; Köksal A.’nın olaya dair susma hakkını kullanıp suçlamaları reddettiğine Tarık Y., ‘Kirpi Ahmet’i arabada Baycan İ.’nin boğduğunu cesedi çuvala koyduklarını, önce kullanılmayan bir kaçak kömür ocağına ardından da oradan alarak Ulutan Barajı’na attıklarını itiraf ettiğine yer verildi. Olay yerlerinde keşif de yaptırılan 4 şüpheli hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğularak öldürülen Alev'in kardeşi: Bankadan çektiği 4 milyon TL ortada yok

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ayrılmak istediği Hasan Hüseyin Subaşı tarafından boğulan Alev Koç'un kardeşi Zeynep İbili, ablasının ölmeden önce kredi çektiğini ve bunu öldükten sonra öğrendiklerini belirterek, "Bir dolandırıcı tarafından canice katledildi. Tahmini 4 milyon TL diye biliyoruz v...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları