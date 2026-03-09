Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında açıklama

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Özden'in kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yalçın Özden

"BİLİNCİ AÇIK"

Yalçın Özden'in müşahede altında olduğunu söyleyen Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özden, ağabeyi gibi oyuncu ve aynı zamanda kukla virtüözü.

Öte yandan Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, iki hafta önce yaptığı açıklamada amcasının ameliyat olduğunu ve her şey yoluna girdikten sonra bir operasyon daha geçireceğini söylemişti.