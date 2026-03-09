Canlı
        Haberler Magazin Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında açıklama

        Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, 19 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

        Giriş: 09.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Sağlık durumu hakkında açıklama

        Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Özden'in kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        Yalçın Özden
        Yalçın Özden

        "BİLİNCİ AÇIK"

        Yalçın Özden'in müşahede altında olduğunu söyleyen Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.

        Mehmet Özden, ağabeyi gibi oyuncu ve aynı zamanda kukla virtüözü.
        Mehmet Özden, ağabeyi gibi oyuncu ve aynı zamanda kukla virtüözü.

        Öte yandan Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, iki hafta önce yaptığı açıklamada amcasının ameliyat olduğunu ve her şey yoluna girdikten sonra bir operasyon daha geçireceğini söylemişti.

