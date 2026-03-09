Eski hakemler Fenerbahçe -Samsunspor maçını yorumladı: Golde ofsayt var mı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. beIN Trio, hakem Oğuzhan Çakır'ın Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki kararlarını yorumladı.
"SARI KARTTAN FAZLASI DÜŞÜNÜLMEZ"
10. dakikada Guendouzi'nin faulünde sadece faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı kartı gösterirsin uyarırsın olur. Sarı kart göstermeden bu pozisyon geçiştirilemez. Kontrolsüz, gecikmiş net bir basma. Çok net sarı kart. Sarıdan fazlası düşünülmez. Acımasızlık, yaralayıcılık yok.
Bülent Yıldırım: Santimlerle, benzer pozisyonda karar değişir. Net sarı kart.
"AVANTAJ OLSA BİLE SARI KART"
15. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Topsuz alanda net çekme. Bu pozisyon golle sonuçlandı ama golden sonra Samsunsporlu oyuncu Makoumbou sarı kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Net sarı kart, tartışması yok.
Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart. Top yok, top için mücadele yok, futbol adına eşit ve adil bir mücadele mi yok. Niye yapıyor? Gol şansı olacağını bildiği için taktik faul yaptı.
"SARI KART KARARI DOĞRU"
16. dakikada Yunus Emre Çift'e verilen sarı kartta karar doğru mu?
Deniz Çoban: Doğru sarı kart.
Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart, doğru.
Bülent Yıldırım: Israrlı bir çekme var. Çok net sarı kart.
"MARIUS OYUNU BOZDU"
17. dakikada Marius, top taca çıktıktan sonra tekrar vurdu mu?
Bahattin Duran: Marius oyunu bozdu. Kerem alacakken topa vurdu. Oyunu net şekilde bozdu. Hakemin buraya koşup bu oyuncuya sarı kart göstermesi daha doğru olur. Farkında mı, en önemli olan o. Hakemin burada Marius'a uyarısını da görmedim.
Deniz Çoban: Şunu görür görmez oraya gitmeniz lazım. Kerem sportmence davrandığı için hakemi kurtardı, bazı oyuncular rakip oyuncuyu itebiliyor. Sarı kartla gitmesini değil orada olmasını beklerim. İlkte vurdu, sonra top toplayıcı attı, yine vurdu. Siz bu oyuncuya 'yaptığının farkındayım' demiyorsanız olmaz. 'Oradan tacı kullan' demen olmaz.
Bülent Yıldırım: Farkında mısın değil misin kardeşim, değilsin! Sarı karttan bahsetmiyorum ama niye topa vuruyor. 'Oyunu bozdurmam' demen lazım.
"OOSTERWOLDE'YE SARI GEREKİR"
18. dakikada Oosterwolde'nin Marius'a faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Burada sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: Fazla söze gerek yok, sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
"1-2; MARIUS CEZASIZ KALDI"
25. dakikada Mert ve Holse pozisyonunda sadece faul doğru mu?
Deniz Çoban: Sadece faul yeterli. Sonrasında Marius, düdükten sonra topa vurdu. Düdüğü duymaması da mümkün değil.
Bahattin Duran: Hakem bir öncekinde gidip Marius'u uyarsa veya sarı kart gösterse, şimdi yine yaptı. 1 yaptı, 2 yaptı, yine cezasız. Marius'a artık kart bekliyorum.
Bülent Yıldırım: Taçta aldı topu uzaklaştırdı Marius, ardından geldi topa vurdu hakem oralı değil. Nasıl olacak?
"TOMASSON'A SARI GEREKİRDİ"
38. dakikada Tomasson'un Musaba'ya faul kararında kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Tomasson ayakla vurdu yetmedi, sonra belden sarıldı. Sportmenlik dışı bir faul. Belinden tutup göndermedi. Tomasson burada sarı kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Buna da sarı kart göstereceksiniz artık. Futbol böyle oynanmaz. Bu sarı kartsız geçer mi! Ne için göstermedin!
Bülent Yıldırım: Hakem beden diliyle 'yok yok' da diyor. Burada sarı kart gerekirdi.
"SARI KART KARARI DOĞRU"
41. dakikada Mendes'in gördüğü sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Topu bir Samsunsporlu aldı, sonra 'Mendes sen kullan' dedi, bunda problem yok. Mendes topu aldı, sonra bıraktı. Şimdi bir daha geri verdi. Mendes'in yaptığı hareket oyun başlamasını geciktirme, biraz öncesinde de zaman geçirme uyarısı yaptı. Bu sarı kart kararı doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.
"TOMASSON'A KART GEREKİR"
45+1. dakikada Tomasson'un faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Tomasson'un 3 veya 4. faulü. Bir tane tartışmasız sarı, yine Tomasson. Bu da onlardan biri, artık bir tane sarı lazım. Sadece faulle geçilecek pozisyon değil.
Bahattin Duran: Net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Tomasson her faulünde iki elle tutup atıyor.
MENDES'E KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?
45+2. dakikada Guendouzi faul bekledi, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Mendes dikkatsizce Guendouzi'nin ayağına basıyor. Kontrolsüz değil, akabinde umut vaad eden atak yok. Hakemin en büyük yanlışı, net bir faulü kaçırması.
Deniz Çoban: Hakemin burada devam ettirmesi en büyük tartışma konusu. Arkadaki oyuncu hareketine özen gösterecek, Mendes topuğa bastı. Ceza sahasına girmek üzere artık Guendouzi. Bu dikkatsizce yapılmış taktik faul. Hakemin ikinci sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.
"NE ZAMAN KART GÖRECEK"
47. dakikada Tomasson'un Musaba'ya faulünde sadece faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: Tomasson kart görmeden bitirdi. Ne zaman kart gösterecek. Maçın başından beri çaldınız. Nasıl çözemezsin.
Bahattin Duran: Sadece pozisyon olarak bakarsan faul ama...
Bülent Yıldırım: Aynı oyuncu, aynı oyuncuya sürekli faul yaptı.
DRONGELEN - KEREM
48. dakikada Van Drongelen - Kerem tartışması
Deniz Çoban: Net engelleme. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.
Bahattin Duran: İki defa kesti Drongelen, Kerem'in önünü. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.
Bülent Yıldırım: Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.
"SARI KART YANLIŞ"
51. dakikada Borevkovic'e gösterilen sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kart kararı yanlış.
Bahattin Duran: Sadece faul yeterli.
Bülent Yıldırım: Sadece faul yeterli.
"MERT'E SARI KART GEREKİR"
57. dakikada Mert Müldür'ün müdahalesine kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
"DRONGELEN SARI GÖRMELİYDİ"
61. dakikada Drongelen'e verilen sarı kart gerekir miydi?
Deniz Çoban: Şüphe yok, sarı kart gerekirdi.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
"DRONGELEN'E SARI DOĞRU"
62. dakikada Van Drongelen'e gösterilen sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Görmedi görmedi yapmaya devam etti. Karar doğru.
Deniz Çoban: 2 dakikada 2 tane kartlık hareket yaptı.
Bülent Yıldırım: Hareketin bile kendisi sarı kart.
"BURADA PENALTI YOK"
71. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Dizinden yüzüne geldi, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: İhlal yok.
Bülent Yıldırım: İhlal yok.
"ELAYİS'E SARI KART GEREKİRDİ"
75. dakikada Borevkovic'in Kerem'e yaptığı harekette kart gerekir mi? Ardından Elayis düdükten sonra topu ileri vurdu.
Deniz Çoban: Borevkovic ve Elayis temas etti. Göster artık birine.
Bahattin Duran: Elayis Tavsan, kesinlikle sarı kart görmesi gerekirdi. Hakem göstermedi
"YORUMA GEREK YOK, FAUL"
78. dakikada İsmail yerde kaldı, oyun devam etti.
Bahattin Duran: Ntcham topa hiç gitmedi. İsmail'in önündeki topa ayağı öyle açarsanız net faul olur. Hakem vermedi.
Deniz Çoban: Yoruma gerek yok, faul.
Bülent Yıldırım: Yoruma gerek olmayan bir faul. Bu kadar açık faullerin kaçması da...
"GUENDOUZI'YE SARI GEREKİRDİ"
81. dakikada Guendouzi yerde kaldı.
Deniz Çoban: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.
Bahattin Duran: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.
"HOLSE'YE KART GEREKİR"
83. dakikada Holse'nin topu dışarıdan içeri taşımasına kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Holse'ye sarı kart gerekir.
Deniz Çoban: Holse'ye kart gerekir ama hakemin olaydan haberi yok.
"PENALTI SÖZ KONUSU DEĞİL"
84. dakikada Samsunspor penaltı bekledi.
Deniz Çoban: Burada ihlal yok.
Bahattin Duran: İhlal yok.
Bülent Yıldırım: İhlal yok. Penaltı söz konusu değil.
"YALÇIN'A FAUL VE KART GEREKİR"
87. dakikada Fred topsuz alanda yerde kaldı, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: İsmail ara pasını Fred'e attı, Yalçın topsuz alanda yaptığı çekmeyle Fred'i düşürdü. Burada sarı kart ve faul gerekir.
Deniz Çoban: Sarı kart ve faul gerekir.
Bülent Yıldırım: Sarı kart ve faul gerekir.
"FAUL YOK, KORNER DOĞRU"
90+3. dakikada Van Drongelen faul bekledi, korner kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Faul yok, korner kararı doğru.
Deniz Çoban: Temiz pozisyon, hakemin kararı doğru.
"PENALTI YOK"
90+3. dakikada Guendouzi penaltı bekledi.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: İhlal yok.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
"GOLDE OFSAYT YOK"
90+5. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu golde ofsayt var mı?
Bahattin Duran: Hiçbir şekilde ihlal yok. Fenerbahçe'nin galibiyet golü temiz. Archie'nin kaleciye ya da Samsunsporlu bir oyuncuya temas da etmiyor, hareketi de yok. Hiçbir şekilde kaleciyi de etkilemiyor. Yardımcı hakem ofsayt kaldırsa VAR müdahale ederdi.
Deniz Çoban: Gol temiz.
Bülent Yıldırım: Gol temiz.
"SARI KART KARARI DOĞRU"
90+5. dakikada Guendouzi'nin sarı kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Guendouzi'ye çıkan sarı kart doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart doğru.
"EDERSON VE DRONGELEN ATILMALIYDI"
90+9. dakikada yaşanan olaylar...
Deniz Çoban: Ederson ve Drongelen ikinci sarı karttan atılmalıydı.
Bahattin Duran: Ederson ve Drongelen ikinci sarı karttan ihraç edilmeliydi.
Bülent Yıldırım: UEFA'da böyle bir karmaşaya sebep olsa hakem, UEFA bir daha görev vermez.
"CHERIF'E SARI, EDERSON İHRAÇ"
90+11. dakikada Cherif Ndiaye'nin Levent'e hareketinde sadece faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Cherif'e sarı kart gerekirdi. Ederson, hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurdu, bu da sarı kart.
Deniz Çoban: Ederson da vurup zaman geçirdi. Açık bir sarı kart. Ederson'un ihracı gerekir. Cherif Ndiaye'ye de sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Ederson, biraz önce Drongelen ile beraber ihraç olmalıydı. Şimdi de olmadı. Cherif Ndiaye sarı kart görmeliydi.