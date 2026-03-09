Eski hakemler Fenerbahçe -Samsunspor maçını yorumladı: Golde ofsayt var mı?

"MARIUS OYUNU BOZDU"

17. dakikada Marius, top taca çıktıktan sonra tekrar vurdu mu?

Bahattin Duran: Marius oyunu bozdu. Kerem alacakken topa vurdu. Oyunu net şekilde bozdu. Hakemin buraya koşup bu oyuncuya sarı kart göstermesi daha doğru olur. Farkında mı, en önemli olan o. Hakemin burada Marius'a uyarısını da görmedim.

Deniz Çoban: Şunu görür görmez oraya gitmeniz lazım. Kerem sportmence davrandığı için hakemi kurtardı, bazı oyuncular rakip oyuncuyu itebiliyor. Sarı kartla gitmesini değil orada olmasını beklerim. İlkte vurdu, sonra top toplayıcı attı, yine vurdu. Siz bu oyuncuya 'yaptığının farkındayım' demiyorsanız olmaz. 'Oradan tacı kullan' demen olmaz.

Bülent Yıldırım: Farkında mısın değil misin kardeşim, değilsin! Sarı karttan bahsetmiyorum ama niye topa vuruyor. 'Oyunu bozdurmam' demen lazım.