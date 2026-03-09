Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı. 61 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde son viraja girdi. İşte ligin ilk 2 sırasındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...
GALATASARAY (61 PUAN):
26. HAFTA: Galatasaray-Başakşehir
27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
FENERBAHÇE (57 PUAN):
26. HAFTA: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
27. HAFTA: Fenerbahçe-Gaziantep FK
28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş
29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir