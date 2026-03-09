Canlı
        Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

        Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı. 61 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde son viraja girdi. İşte ligin ilk 2 sırasındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 10:15
        1

        GALATASARAY (61 PUAN):

        2

        26. HAFTA: Galatasaray-Başakşehir

        3

        27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray

        4

        28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

        5

        29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor

        6

        30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

        7

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        8

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        9

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        10

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        11

        FENERBAHÇE (57 PUAN):

        12

        26. HAFTA: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

        13

        27. HAFTA: Fenerbahçe-Gaziantep FK

        14

        28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

        15

        29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe

        16

        30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

        17

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        18

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        19

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        20

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

