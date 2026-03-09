Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        2022'den bu yana bir ilk... Petrol fiyatları 100 doları aştı: Akaryakıta zam gelecek mi? - Enerji Haberleri

        2022'den bu yana bir ilk: Petrol fiyatları 100 doları aştı

        Petrol fiyatları, 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarından bu yana ilk kez varil başına 110 doların üzerine çıktı. Macquarie stratejisti Vikas Dwivedi, müşterilerine gönderdiği bir notta "Hürmüz Boğazı'nın birkaç hafta kapalı kalması, petrol fiyatlarını 150 doların üzerine taşıyabilecek bir domino etkisi yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu

        Giriş: 09.03.2026 - 07:44
        Petrol fiyatları 100 doları aştı

        Uluslararası fiyatlama ölçütü Brent ham petrolü ve ABD ham petrolü, Pazar günü ABD gece işlemlerinde yüzde 25’ten fazla yükselerek varil başına 110 doların üzerine çıktı.

        Brent ve WTI ham petrolü, çatışmanın başlamasından bu yana sırasıyla yüzde 50’den ve yüzde 60’tan fazla değer kazandı. Öte yandan petrolde yaşanan bu artış sonrası akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.

        1985’TEN BU YANA EN BÜYÜK HAFTALIK ARTIŞ

        BloombergHT'nin aktardığına göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırıları başlatması ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesiyle birlikte İran yönetiminin sert misillemelerde bulunması, petrol fiyatlarında güçlü bir yükselişi tetikledi. Petrol fiyatları böylece en az 1985’ten bu yana en büyük haftalık artışını kaydetti.

        Çatışmaların kritik etkilerinden biri de Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi oldu. Basra Körfezi’ni uluslararası pazarlara bağlayan bu su yolundan her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol, yani dünya deniz yoluyla taşınan petrol arzının yaklaşık beşte biri geçiyor. Vortexa verilerine göre yaklaşık 16 milyon varil günlük petrol boğazın gerisinde kalmış durumda ve küresel piyasaya ulaşamıyor.

        PETROLDE 150 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

        Macquarie stratejisti Vikas Dwivedi, müşterilerine gönderdiği bir notta “Hürmüz Boğazı’nın birkaç hafta kapalı kalması, petrol fiyatlarını 150 doların üzerine taşıyabilecek bir domino etkisi yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.

