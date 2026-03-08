Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ana gündemini ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırıları ve İran'ın karşı saldırıları masada olacak. Saldırıların sona erdirilmesi için atılacak adımlar, ekonomik tedbirler görüşülecek. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi de bir diğer konu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİNDE GELİNEN AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana diplomasi mesaisini arttırdı. Toplantıda tüm bu diplomasi girişimlerinde gelinen aşama ele alınacak.

BÖLGEDE TIRMANAN GERİLİM ELE ALINACAK

İsrail'in Lübnan'a saldırması da bir başka bölgesel gerilim hattını oluşturuyor. Gazze'de İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes koşulları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler atılacak kanuni düzenleme adımlarına çevrildi. Konu istihbarat kurumlarından gelen bilgiler eşliğinde Kabine gündemine taşınacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken de gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Bu konunun da Kabine Toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.