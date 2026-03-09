Canlı
        Son dakika: Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik | Dış Haberler

        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik

        Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın yeni lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti. Putin, "Babanızın çalışmalarını devam ettireceğinize eminim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 13:06
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik

        Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın yeni lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik eden bir mesaj yayımladı.

        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu Haberi Görüntüle

        ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu olan Mücteba Hamaney'in, babasının izinden gideceğine inandığını söyleyen Putin, "Babanızın işini onurla sürdüreceğinize ve İran halkını zorlu sınavlar karşısında birlikte tutacağınıza eminim" dedi.

        MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTCye konuşlandırıldı

        Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTCye konuşlandırıldığı bildirildi. (AA)

