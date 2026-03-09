Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın yeni lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti. Putin, "Babanızın çalışmalarını devam ettireceğinize eminim" dedi.
Giriş: 09.03.2026 - 13:06 Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın yeni lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik eden bir mesaj yayımladı.
ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu olan Mücteba Hamaney'in, babasının izinden gideceğine inandığını söyleyen Putin, "Babanızın işini onurla sürdüreceğinize ve İran halkını zorlu sınavlar karşısında birlikte tutacağınıza eminim" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ