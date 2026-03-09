Canlı
        Haberler Dünya Tehran Times ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları manşete taşıdı: "Trump, onların gözlerine bak" | Dış Haberler

        Tehran Times ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları manşete taşıdı: "Trump, onların gözlerine bak"

        Tehran Times, ABD ve İsrail'in İran'da ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını manşetine taşıdı. Gazete haberinde, "Trump, onların gözlerine bak" başlığını kullandı

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 10:49
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırıların ilk günü ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrenci ve okul çalışanı hayatını kaybetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, ilkokula yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken, Tehran Times gazetesinin bugünkü kapağı dünya gündemine oturdu.

        Gazete kapağında, saldırıda hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarına yer verdi ve "Trump, onların gözlerine bak" başlığını kullandı.

        ABD Başkanı Trump, ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını vermişti.

        İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        İRAN BASINI: ÇİFTE BOMBALAMA SALDIRISI DÜZENLENDİ

        İran basını, İsrail ve ABD'nin, İsfahan'da İranlı sivilleri hedef alan çifte bombalama saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Yarı resmi Fars Haber Ajansının, İsfahan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail güçleri, sabah saatlerinde İran'ın İsfahan eyaleti genelinde hava ve füze saldırıları düzenledi.

        Saldırılarda İsfahan, Şahrıza ve Necefabad şehirleri hedef alındı.

        Necefabad'da sivil bir nokta vuruldu. Düşen ilk füze sonrası yardım ekipleri ve vatandaşlar olay yerine geldiğinde aynı noktaya ikinci bir füze daha isabet etti.

        Saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

        ABD-İsrail'in "çifte vuruş" olarak adlandırılan bombalama saldırıları, savaş suçu sayılan bir taktik için kullanılan gayriresmi bir terimdir. 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula düzenlenen ve en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ABD-İsrail saldırısında da okulun 40 dakika arayla iki kez bombalandığı bildirilmişti.

        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatına geldiği Antalya'da öldü

        Antalya'da özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), ardından yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.    

