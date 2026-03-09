Canlı
        Haberler Magazin Rihanna'nın evine silahlı saldırı! Bir kadın tutuklandı - Magazin haberleri

        Rihanna'nın evine silahlı saldırı

        Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Beverly Hills bölgesinde, pop yıldızı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar ve emniyet birimleri, pazar günü saat 13.21 sularında gerçekleşen olayda, evin giriş kapısının karşısındaki bir otomobilden yaklaşık 10 el ateş edildiğini bildirdi.

        BİR MERMİ EVE İSABET ETTİ

        Saldırı sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna'nın yara almadığı açıklandı. Ancak mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayın hemen ardından harekete geçen Los Angeles polisi, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

        SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

        Los Angeles Times ve NBC4'ün polis sözcüsüne dayandırdığı haberlerde; saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi. Rihanna'nın temsilcileri ve yerel polis birimleri, konuyla ilgili resmi bir yorum talebine henüz yanıt vermedi.

        Fotoğraflar: AP, Shutterstock

        #Rihanna
