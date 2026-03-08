Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçının ardından hakemleri eleştirdi. Saran, "Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da..." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Saran, takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olmadıklarını belirtirken, hakem kararlarını da eleştirdi.
Saran'ın açıklamaları şu şekilde:
"FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİLİZ, KENDİ ARAMIZDA MASAYA YATIRACAĞIZ"
"Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmemeden bu konuda gurur duyuyoruz. Başından beri böyle takım yaratmak istedik."
"TARAFTARIMIZ OLMADAN ŞAMPİYON OLAMAYIZ"
"Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. 90 dakika desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız."
"F.BAHÇE'NİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ"
"Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da... Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak!"
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"
"Oyuncularıma güveniyorum. Mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız son saniyeye kadar hep destek full destek!"