Turkcell ve Google Cloud yatırımında veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor

Turkcell, 2025 yılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarını İstanbul’da düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden yatırımlarla yılı güçlü sonuçlarla tamamladıklarını belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Ali Taha Koç, şirketin 2025 yılını rekorlarla kapattığını açıkladı. Mobil abone bazını 39,1 milyona yükselten şirket, son 26 yılın en yüksek faturalı abone kazanımını gerçekleştirirken konsolide gelirlerini yüzde 10,7 artırarak 241 milyar TL’ye ulaştırdı. Fiber altyapısını genişletmeye devam eden, veri merkezi ve bulut alanında Google Cloud ile tarihi bir ortaklığa imza atan Turkcell, 5G’nin 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye gireceğini açıkladı. Şirket’in, 2026’da yatırımlarını gelirin yaklaşık yüzde 25’ine çıkararak Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendirmeye odaklanacağını vurgulandı.

“SON 26 YILIN EN YÜKSEK FATURALI ABONE KAZANIMI”

Şiketten yapılan açıklamaya göre, mobil segmentte 809 bin net abone kazanımıyla abone bazını 39,1 milyona taşındı. Yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla son 26 yılın rekorunu kıran şirket, faturalı abone oranını yüzde 81’e yükselttiğini vurguladı.

FİBER ALTYAPIDA BÜYÜME SÜRÜYOR

Fiber hane erişimini 405 bin yeni eklemeyle 6,3 milyona çıkarttığını açıklayan Turkcell, 119 bin net fiber abone kazandı. 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber abonelerdeki payı yüzde 57’ye ulaştığını da belirtti.

VERİ MERKEZİ VE BULUTTA LİDERLİK HEDEFİ

Veri merkezi yatırımları 585 milyon Euro’ya ulaşan Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak için iş birliği yaptı. Veri merkezi ve bulut gelirleri 5,1 milyar TL’ye ulaşarak reel bazda yüzde 45 büyüdü. Koç, bu yatırımla veri egemenliğini sağlayacaklarını vurguladı.Google ile birlikte gerçekleştirdikleri bulut tabanlı veri merkezi yatırımı için de önemli açıklamada bulunan Ali Taha Koç, “İlk kazmayı mayıs ayında vuruyoruz veri merkezi için. Bu yatırım kapsamında toplam 3 milyar dolarlık yatırımla, Ankara’da ilk olarak OSB (Organize Sanayi Bölgesi) olmak üzere 3 farklı lokasyonda veri merkezi kurulacak” dedi.

TECHFİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE GÜÇLÜ ADIMLAR

Techfin gelirleri yüzde 21,1, Paycell’in POS ve mobil ödeme gelirleri yüzde 41 arttı. Yenilenebilir enerji kapasitesi 87 MW’a ulaşırken, 2025’te 8 milyar TL brüt kâr payı dağıtıldı. 1 milyar dolarlık tahvil ihracı ve murabaha finansmanlarıyla bilanço güçlendirildi.

650 BİN ADET CİHAZA ALIM GARANTİSİ

16 Ekim 2025’teki 5G ihalesinde 160 MHz ile en yüksek kapasiteyi alan Turkcell, 1 Nisan 2026’da 5G’yi devreye alacak. Koç, “5G otobanında en fazla şeride sahip operatörüz” diyerek hızda liderliği hedeflediklerini belirtti.

Bununla birlikte Yerli üretimi desteklediklerini vurgulayan Ali Taha Koç,

“Samsung'un Çorlu'daki fabrikasında ürettiği 650 bin adet 5G uyumlu cihaza alım garantisi verdik” ifadelerini de kullandı

AMELİYATLAR VE OTONOM SÜRÜŞ MÜMKÜN OLACAK

5G ile 1 Nisan’dan itibaren, birçok şeyin daha farklı olacağını ve ciddi sürprizlerin de hayatımıza gireceğini açıklayan Koç, “Otonom sürüş, 5G üzerinden ameliyatlar gibi farklı teknolojik gelişmeler mümkün hale gelecek. Ancak bunlar regülasyonlara bağlı durumlar, mümkün olması gerçeği o gün yapılacağı anlamına gelmiyor. Yine de teknik altyapı olarak 1 Nisan itibarıyla bu mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

2026’DA YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK

2026’da yüzde 5-7 gelir artışı ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı hedefleyen Turkcell, yatırım harcamalarının gelirlere oranını yüzde 25 olarak öngörüyor. 5G, fiber, veri merkezi ve yenilenebilir enerji öncelikli alanlar olacak. Karlılığın düşmesi ve Borsa’da Turkcell’in değer artışı yaşamaması sorusunun üzerine, Ali Taha Koç, “2024 te Ukrayna satışı karlılığımızın içindeydi. 2025 te operasyonel karlılığımız bir önceki yılın üzerinde. Şirketimize güveniyoruz. Borsada da zamanı geldiğinde yükseleceğine inanıyoruz” dedi.

TOPLUMSAL FAYDA VE SPOR DESTEĞİ

Son 10 yılda toplumsal projelere 13 milyar TL ayıran Turkcell, Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği yaparak Basketbol Milli Takımlar ana sponsorluğunu ve Basketbol Gelişim Merkezi isim sponsorluğunu üstlendi.