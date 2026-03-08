Canlı
        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın ailesi 200 milyon dolarlık davada hukuki zafer kazandı

        Michael Jackson'ın ailesi 200 milyon dolarlık davada hukuki zafer kazandı

        Michael Jackson'ın ölümünden 17 yıl sonra, bir zamanlar 'ikinci ailesi' olarak nitelendirilen Cascio kardeşlerin açtığı davada, mahkeme kararıyla önemli bir eşik aşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Hukuki zafer kazandı

        Michael Jackson'ın mirasçıları ile bir zamanlar medyada sanatçının 'ikinci ailesi' olarak tanımlanan Cascio ailesi arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadele, önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

        Geçen hafta Edward, Dominic ve Aldo Cascio, kız kardeşleri Marie-Nicole Porte ile birlikte Jackson'ı, çocukluklarında kendilerine cinsel istismarla suçlayan bir dava açtı. 1980'lerde Jackson tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını ileri süren Cascio kardeşler, Jackson'ın mirasçılarından 200 milyon dolardan fazla tazminat talep etti.

        Önceki gün mahkemeden çıkan karar, Jackson cephesinin zaferi olarak algılandı. Hakim, davayı özel tahkime gönderdi ve Cascio ailesinin anlaşmazlıkların kapalı kapılar ardında çözülmesini gerektiren önceden bir anlaşma imzaladığını tespit etti. Yani Cascio ailesinin, bu tür anlaşmazlıkları kamu mahkeme sistemi yerine özel tahkim yoluyla çözmeyi kabul ettiği anlaşıldı.

        Bu kararla birlikte, 2009'da hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jackson'ın mirasını yöneten şirket, kamuya açık duruşmaların ve olası bir yargılamanın karmaşasından kurtulmuş oldu.

        Cascio ailesinin avukatları, talep ettikleri her kuruşu hak ettiklerini söylerken, Jackson tarafının avukatı ise davayı Cascio'ların "çaresizce para kapma girişimi" olarak nitelendirdi.

        Jackson mirasçılarının avukatı Marty Singer, dava için, "Cascio ailesinin diğer üyelerinin, halihazırda şantaj nedeniyle tahkimde dava edilen kardeşleri Frank'e katılarak gerçekleştirdikleri umutsuz bir para kapma girişimi" dedi.

        AİLE YILLARCA JACKSON'I SAVUNDU

        Avukat ayrıca, 2019'da yayınlanan 'Leaving Neverland' belgeselinin ardından, Jackson'ın mirasçılarına ait şirketin beş yıl içinde Cascio ailesine toplam 11,2 milyon doları isteksizce ödediğini belirtti. Singer'a göre bu ödemeler, aile, Jackson'a karşı suçlamaları kamuoyuna açıklamakla tehdit ettikten ve mirasçılardan çok büyük miktarlarda para ödemesini talep ettikten sonra yapıldı.

        Oysa Cascio ailesi, on yıllarca hep Jackson'ı savunmuştu. Jackson, 2005 yılında çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya kalıp beş aylık bir yargılamanın ardından jüri tarafından oybirliğiyle beraat ettiğinde, Cascio ailesi, ünlü şarkıcının en sesli savunucuları arasındaydı.

        2010 yılında yayınlanan Oprah Winfrey Show programında sunucu Oprah Winfrey, üç kardeşe de Jackson ile aralarında herhangi bir uygunsuzluk olup olmadığını doğrudan sormuştu. Üçü de aynı anda "Asla, asla" diye yanıt vermişti. Kardeşlerden Frank, 2011 yılında yayınladığı anı kitabı 'My Friend Michael'da da bu duruşunu vurgulayarak, Jackson'ın çocuklara olan sevgisinin "masum" ve "çok yanlış anlaşılmış" olduğunu yazmıştı.

        CENTCOM: İrana ait İHA gemisi vuruldu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a ait bir insansız hava aracı gemisinin vurulduğunu duyurdu.

        #Michael Jackson
        #dava
        #cinsel istismar
