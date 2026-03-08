Taylor Swift 21. yüzyılın en çok satan kadın müzisyeni oldu

Rekortmen sanatçı Taylor Swift, 21. yüzyılın en çok satan kadın müzisyeni seçilerek listelerdeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

Amerikalı pop yıldızı, yüksek albüm satışları ve dijital platformlardaki dinlenme rakamları sayesinde sıralamaların zirvesine yerleşti.

Kariyeri boyunca neredeyse 20 yıldır dünyanın dört bir yanındaki listeleri fetheden 36 yaşındaki şarkıcı, çok sayıda dünya yıldızını geride bıraktı. Billboard dergisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması amacıyla yaptığı sıralamada Swift, yine zirveye yerleşti. Şarkıcı, bugüne dek 260 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirdi.

Swift, 1 Ocak 2000 ile 28 Aralık 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemde Billboard 200 albüm listesinde ve Billboard Hot 100 şarkı listesinde gösterdiği performansa göre listenin zirvesine çıktı.

Bugüne dek çok sayıda rekor kıran, stadyumları dolduran ve müzik dünyasının en sadık hayran kitlelerinden birini oluşturan Swift, 21. yüzyılın en çok satan kadın müzisyeni olarak seçilirken, onu yaklaşık 10 yıldır albüm çıkarmayan Rihanna takip etti.

Rihanna'nın ardından Beyonce ve Adele, dört ve beşinci sıraya yerleşti. Adele'in 2011 tarihli albümü '21', 56 milyon 375 binlik satış rakamına ulaşarak Whitney Houston'ın 'The Bodyguard' film müziği albümünü geride bırakıp tüm zamanların en çok satan kadın albümü olmuştu.

Katy Perry, Billboard'un 21. yüzyılın en çok satanları listesinde beşinci sırada yer alırken, ardından Lady Gaga, Pink ve Ariana Grande geldi. 32 yaşındaki Grande listedeki en genç isim oldu.

Pop yıldızları Miley Cyrus ve Alicia Keys ile listede ilk 10 tamamlandı.

Rihanna

Rakamlar, albüm, single, dijital yayın ve indirmeleri karşılaştırarak eşdeğer albüm satış rakamları baz alınarak ölçüldü.

Adele