        Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligde zirvede yer alan Cimbom, derbiden galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı puan farkını artırmayı hedefliyor. Derbide ev sahibi avantajını elinde bulunduran Beşiktaş ise 3 puanı hanesine yazdırarak taraftarını sevindirmek ve Avrupa kupaları için avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş-Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 07.03.2026 - 19:00
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçta karşı karşıya geliyor.

        Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbi haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

        Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

        ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

        Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        EMİRHAN VE TOURE YOK

        Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 2 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemiyor.

        BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SINIRDA

        Beşiktaş'ta iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu aynı zamanda kart sınırında...

