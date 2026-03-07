Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: "ABD ve İsrail üsleri meşru hedef" | Dış Haberler

        İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: "ABD ve İsrail üsleri meşru hedef"

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bölgedeki Amerikan ve İsrail'e ait tüm üslerin İran'ın "meşru hedefi" sayıldığını ve "İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef

        Azizi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Bölgedeki tüm İsrail ve Amerikan üsleri, bu savaşta bizim için meşru hedeflerdir. İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Silahlı Kuvvetlere bağlı Hatemul Enbiya Karargahı da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Komşu ülkelerin topraklarından saldırı olmazsa biz de saldırmayacağız." açıklamasının benzerini yaptı.

        Karargahtan yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduğu ve saldırmadığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

        "Bununla birlikte, önceki saldırı eylemlerinin devamı olarak bölgedeki kara, deniz ve havadaki suçlu Amerika ve sahte Siyonist rejimin tüm askeri üsleri ve çıkarları, İran İslam Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri tarafından ana hedef olarak ezilecek ve şiddetli darbelerle vurulacaktır."

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek."demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

        'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanb...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!